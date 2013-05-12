Demirtaş: Hükümetin yanındayız, birlik olmak zorundayız!



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin, "Sivil yurttaşlarımızı hedef alan saldırılar karşısında hükümeti sorumlu tutmak ve eleştirmek yerine birlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Bu saldırılara karşı hükümettin dikkatli ve duyarlı davranmasını hususunda hükümetin yanında olacağız" dedi.



'İlk akla Suriye geliyor'



Demirtaş, Eruh ilçesindeki parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Reyhanlı'daki saldırıların çok ağır bir katliam ve fatura ile Türkiye'nin önüne çıktığını söyledi.

Saldırının mahiyeti itibariyle planlı ve Türkiye'de büyük bir etki yaratmak üzere gerçekleştirildiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Reyhanlı'da gerçekleşmiş olması meselenin Suriye bağlantısını hemen akla getiriyor. Sağlıklı bir çalışma neticesinde kamuoyu bilgilendirilirse çok daha sağlıklı değerlendirmeler yapma şansımız olur. Bu aşamada akla Suriye geliyor, Suriye'deki savaşın Türkiye'ye yansıması olarak değerlendirilebilir. Ama yine de soruşturmanın sonucunu beklememiz lazım. Sonuçta burada hükümettin çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde kamuoyuna bilgilendirilmesi gerekiyor."



'Birlik olma zamanı'



Demirtaş, daha önce hükümettin Suriye ile ilgili politikalarını eleştirdiklerini belirterek, saldırının Türkiye'de devam eden çözüm süreci ile bağlantılı olup olmadığını kestirmenin çok zor olduğunu kaydetti.

"Hedeflenen Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferdir, bu nettir" diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de iç savaş başladığından beri hükümettin tavrı ve politikasının doğru olmadığını belirtiyoruz. Türkiye'de bu tür saldırılara karşı birlik olma zamanıdır. Bu dönemde özellikle sivil yurttaşlarımızı hedef alan saldırılar karşısında hükümeti sorumlu tutmak ve eleştirmek yerine birlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Çünkü bu saldırılar, Türkiye'nin her bölgesini herkesi ve her kesimi hedefleyebilir. Burada Alevi-Sünni ve Kürt-Türk çatışması gerilimi yaratmak istenebilir. Tüm bunlara karşı herkesin çok dikkatli ve duyarlı olması lazım. Biz, bu saldırılara karşı tedbir alınmasını ve bu saldırılara karşı hükümettin dikkatli ve duyarlı davranmasını hususunda hükümetin yanında olacağız. BDP olarak, bu katliamı açıkça kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum."