Demirtaş: Hükümetin barış için başlattığı süreci anlamlı ve önemli buluyoruz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hükümetin barış için başlattığı diyalog sürecini anlamlı ve önemli bulduklarını" söyledi.

Demirtaş, Avrupa Parlamentosu'ndaki “Kürt Dostluk Grubu” tarafından düzenlenen “Türkiye'de Kürt sorunu ve İmralı süreci” başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Toplantıya katılan parlamenterlerin Türkiye'deki barış süreciyle ilgili sorularını yanıtlayan Demirtaş, “başlatılan süreci, hükümet açısından geri adım veya zayıflık olarak değil ileri ve desteklenmesi gereken bir adım olarak gördüklerini” ifade etti.

Demirtaş, kamuoyunda “İmralı süreci” olarak değerlendirilen gelişmelerin Türkiye'de kamuoyunun da geniş desteğini aldığını söyledi.

‘Öcalan'ın çözüm aşamasına dahil edilmesi için yoğun kampanya yürüttük'

Parti olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çözüm aşamasına dahil edilmesi için son 1.5 yıldır yoğun kampanya yaptıklarını ifade eden Demirtaş, “İmralı sürecinin başlamasıyla, ciddi bir psikolojik sınır aşılırken, gereksiz ve Türkiye'nin önünü tıkayan bir tabu ortadan kaldırıldı” ifadesini kullandı.

Avrupalı parlamenterlerin, “Türkiye'de hükümetin diyalog sürecini başlatmasıyla” ilgili sorularını yanıtlayan Demirtaş, Türkiye'nin önündeki seçim takvimi, Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile sorunun artık güvenlik sorunu olarak görülerek çözülemeyeceğinin anlaşılması üzerine hükümetin, diyaloğu başlatma kararı aldığı görüşünü dile getirdi.

“İmralı süreci” ve partisinden iki temsilcinin Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Avrupalı parlamentere bilgi veren Demirtaş, Paris'teki cinayetlerin süreçte tıkanıklığa yol açtığını söyledi.

Demirtaş, partisinden ikinci heyetin İmralı'ya gidişinin de bu tıkanıklık yüzünden ertelendiğini söyledi.

‘Parti olarak bü sürecin ilerlemesini istiyoruz'

Türkiye'de Güneydoğu'daki askeri operasyonların sürmesi ve bazı yetkililerin açıklamalarının da sürece yönelik güvensizlik ortamı yarattığını ileri süren Demirtaş, “Biz parti olarak bu sürecin ilerlemesini istiyoruz”dedi.

Diyalog sürecinin başarılı olabilmesi için ilk etapta yargı reformunun gerçekleşmesini, siyasi tutuklamalara son verilip, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediklerini kaydeden Demirtaş, yine basın özgürlüğü konusunda da önemli adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

BDP'nin TBMM'de anayasa uzlaşma komisyonunda aktif bir şekilde görev aldığını hatırlatan Demirtaş, Türkiye'de bütün herkesin temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak bir anayasa istediklerini söyledi. Türkiye'de herkesin beklentisinin artık çatışmaların sona ermesinden yana olduğunu söyleyen Demirtaş, Öcalan'ın PKK'ya çağrı yapması halinde, örgütün silah bırakma ve geri çekilmeye sıcak bakabileceği mesajını kamuoyuna verdiğini belirtti.

'Suriyeli Kürtler de yakından izliyor'

Türkiye'deki sorunun çözülmesinin bölge barışı ve istikrarına da katkı yapacağını kaydeden Demirtaş, özellikle Suriye'deki Kürtlerin “İmralı sürecini” yakından izlediğini söyledi.

Demirtaş, “Suriye'deki Kürtler de Öcalan'ın çağrılarını dikkate alırlar ve bu sorun çözümü halinde Suriye'deki Kürtlerin de Türk hükümetine güveni artar” ifadesini kullandı.

Sürecin başarılı olmasının Türk-AB ilişkilerinin gelişmesine de olumlu katkı yapacağını ifade eden Demirtaş, AB ve AP'ye bu sürece destek vermeleri ve teşvik etmeleri çağrısı yaptı.

Toplantıda, Liberal Demokratlar Grubu'ndan (ALDE) Alexander Graf Lambsdorf, Yeşiller Grubu'ndan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'ndan Richard Howitt ve Avrupa Birleşik Sol Grubu'ndan Jürgen Klute kısa bir konuşma yaptı.

Avrupa Parlamentosu genel kurulu, yine aynı konu ile ilgili olarak yarın AB Komisyonu ve Konseyi'nin de temsilcilerinin katılımıyla genel kurulda özel bir oturum düzenleyecek.

Siyasi grupların temsilcilerinin de konuşma yapacağı oturumun, gelecek aylarda oylanacak Türkiye ilerleme raporuna yansımasının beklendiği belirtildi.