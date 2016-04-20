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Demirtaş: Hükümet, Kandil’in masaya dönme teklifini reddetti!

"Ankara'dakiler 'asla masaya dönüş yok, süreç diye bir şey yok' dediği müddetçe tek taraflı masa mı olur?"

20 Nisan 2016 19:40

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, birkaç ay önce tekrar müzakere masasına dönmeleri için PKK ile temasa geçtiklerini ve Kandil'in görüşmeye hazır olduğunu ancak hükümetin masaya dönmeyi reddettiğini söyledi.

Demirtaş, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, "Ben burada belki ilk defa açıklayacağım. Birkaç ay önce bizim bir kez daha diyalog ve masaya dönmek için Kandil ile temasa geçtiğimizi hükümet biliyor. Onun için uğraştığımızı hükümet biliyor bunu reddeden hükümetin kendisidir" dedi.

"Biz bunu tekrarlayacağız fırsat buldukça diyaloga tekrar başlanması için iki tarafı zorlayacağız" diyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Kandil görüşmeye hazır olduğunu söylerken, Ankara'dakiler 'asla masaya dönüş yok, süreç diye bir şey yok' dediği müddetçe tek taraflı masa mı olur?"

 

 

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