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Politika

Demirtaş: Hiçbir ölüm karşısında suskun kalmadık VAN (A.A)

22 Ekim 2011 21:11

-Demirtaş: Hiçbir ölüm karşısında suskun kalmadık VAN (A.A) - 22.10.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Biz hiçbir ölüm karşısında suskun kalmadık, her ölüm karşısında insani duygularımızı, acılarımızı, üzüntülerimizi ifade ettik'' dedi. Demirtaş, BDP Van İl Teşkilatı 2. Olağan Kongresinde, parti ve siyaset tarihleri süresince kolay bir dönem görmediklerini, 1990 yılında başlattıkları ''Demokratik siyaset anlayışı''nın üzerinden 21 yıl geçtiğini ve halen zor şartlarda siyaset yaptıklarını öne sürdü. Her şeye rağmen siyaset yapmaya ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Demirtaş, ''Halkımızla birlikte bu yürüyüşü, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe kadar yürütme kararlılığındayız'' diye konuştu. Son günlerde yaşanan terör saldırılarına değinen Demirtaş, Türkiye'nin her yerine gencecik çocukların cenazelerinin gittiğini, yaşamını yitiren gençlerin bu halkın evlatları ve ''Ana kuzusu'' olduğunu ifade etti. Demirtaş, ölümlerden partilerinin sorumlu tutulduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: ''Ortaya böyle acı faturalar, acı tablolar çıkınca sorumlusu biz mi olduk? Kim ki bu ülkedeki ölümlerden şu kadar mutluluk duyuyorsa insanlığından çıkmıştır. Ama bizi ölümler karşısında katil, cani ilan ediyorlar. Biz bugüne kadar hangi ölümü alkışladık. Biz hiçbir ölüm karşısında suskun kalmadık, her ölüm karşısında insani duygularımızı, acılarımızı, üzüntülerimizi ifade ettik.''

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