Demirtaş: Her türlü direnişe hazırız, sizi mahkemede de temsil ederiz

İsviçre Bern Parlamentosu önünde yapılan mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin, "Her türlü direnişe hazırız. Söylediklerimizden geri atmayacağız" dedi. Demirtaş, "Sizi parlamentoda, meydanlarda nasıl temsil ettiysek mahkeme huzurunda da öyle temsil ederiz. Orada da emanetinizi koruyacağız” diye konuştu.

“Tek kanallı bir Türkiye medyası var. Bir zamanlar TRT vardı başka kanal yoktu" diyen Demirtaş, "Şimdi Türkiye o günleri yaşıyor. Tayip Erdoğan kanalı. Hangisini açsanız onun bağırma çağırmaları var” ifadesini kullandı.

Demirtaş, İsviçre Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu ve Kürt İnsan Hakları Merkezi İsviçre Federal Parlamento Binası önünde ‘Türkiye’de Barış ve demokrasi’ adıyla düzenlenen mitingde konuştu.

'Davutoğlu’na bunu yapan size bize ne yapmaz ki?'

Demirtaş’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Kendini sevdirmek için bir takla atmadığı kalmıştı, emrinden çıkmayan bir başbakandı. Fakat ne yaptı gördünüz. Davutoğlu’na bunu yapan size bize ne yapmaz ki? Cizre’de Silopi’de Gezi’de görüldü ne kadar zalim olabileceği. İş gelip kendi çıkarlarına, iktidarına dokunduğunda ne kadar çılgın olabileceğini defalarca gösterdi bize.

'Gemide delikler açıldı ve su almaya başladı'

Bu tür zalim dikta heveslilerinden geriye bir sistem, bir rejim kalmaz. Erdoğan dönemi diye bir şey olur bu. AKP’de de bu yaşanacak. Gemide şuanda delikler açıldı ve su almaya başladı.

Yakında göreceksiniz AKP gemisinin etrafındaki fareler nasıl terk edecek göreceksiniz. Ve bu gemi battığında o geminin içinde Türkiye’nin ezilen hakları olmasın istiyoruz. Onlar HDP’de güvenli gemide olsunlar.

Tek kanallı bir Türkiye medyası var. Bir zamanlar TRT vardı başka kanal yoktu. Şimdi Türkiye o günleri yaşıyor. Tayip Erdoğan kanalı. Hangisini açsanız onun bağırma çağırmaları var. Bu kadar korku imparatorluğunun yaratılmasında medyanın da suçu günahı var.

Muhalif medya özgür basın üzerinde baskıların olmasının nedeni de bu. 13 DİHA muhabiri tutuklu, 40 defa DİHA sitesini yasakladılar. imc tv’yi yasakladılar, Gün TV’ye ceza verdiler, Hayat TV’ye ceza verdiler. Hal böyle olunca topluma ulaşmak da zorlaşıyor. Burada genç arkadaşların görevi sosyal medyayı kullanarak herkese gerçekleri her dilden ulaştırmalılar.

Erdoğan övgüsünden yıkama yağlamasından vazgeçmeyenler varya, ilk onlar Tayip düşmanı olacaklar. O dönek alçaklar geri dönüp size geldiklerinde asla affetmeyin. Bunların eli, dili, kalemi kanlıdır. Bu katliamların suç ortağıdır.

Onları koz olarak bir yandan Avrupa’ya sürüp tehdit ve şantajla kendi politikalarına mahkûm etmeye çalışıyor. Bununla da yetinmeyip Alevi bölgelerine yerleştirerek Alevileri göç ettirmeye çalışıyor. Mülteciler onun için araçtır.

'2 milyon mülteciyi nasıl kullanabilirim diye düşünüyor'

İnsan gözüyle bakmıyor. 2 milyon mülteciyi nasıl kullanabilirim diye düşünüyor. Avrupa ile bunun para pazarlığını yapıyor. Ortaçağdan kalmış köle pazarı gibi insan satışı üzerinde pazarlık yapılıyor Başbakan da Kayseri pazarlığı diye bununla övünüyor.

'Her türlü direnişe hazırız, söylediklerimizden geri atmayacağız'

“Her türlü direnişe hazırız. Söylediklerimizden geri atmayacağız. Sizi parlamentoda, meydanlarda nasıl temsil ettiysek mahkeme huzurunda da öyle temsil ederiz. Orada da emanetinizi koruyacağız.”