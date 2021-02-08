Demirtaş: HDP ve benim kriminalize edilmemin nedeni seçimlerde muhalefeti bölmek ve seçimleri hileli kazanabilmetir

Edirne Cezaevi'nde 4 yılı aşkın bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP ve kendisinin kriminalize edildiğini belirterek bunun nedeninin "gelecek seçimlerde muhalefeti bölmek ve seçimleri hileli şekilde kazanabilmek" olduğunu söyledi.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz Evrensel gazetesindeki köşesine Selahattin Demirtaş'ın mektubunu taşıdı.

Demirtaş'tan mektup aldığını belirten Akdeniz, mektupta 'adalet' kavramının öne çıktığını vurgulayarak eski HDP Eş Başkanı'nın şunları söylediğini yazdı:

“ Eğer 16 Nisan 2017 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde bizler dışarıda olsaydık hem referandumun hem de seçimlerin sonucu muhalefet lehine olurdu. Şimdi gerek benim gerekse HDP’nin kriminalize edilmesinin nedeni önümüzdeki seçimlerde muhalefeti bölmek ve bir kez daha yargıya müdahale ederek seçimleri hileli şekilde kazanabilmektir.”

“ Hiçbir canın diğerinden üstünlüğü yoktur. Yitirilen her can bizimdir. 6-8 Ekim Kobanê provokasyonlarının ardında yatan gerçeklerin objektif olarak araştırılmasını en çok biz talep ettik. Son 6 yılda Meclise sunduğumuz araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.”

“- Açtıkları tüm kumpas davaları kamuoyu vicdanında ve AİHM nezdinde çökünce yeni bir tutuklama ve iddianameyle aynı suçlamaları yine sahte delil ve gizli tanıkların iftiralara dayalı beyanlarıyla canlı tutmaya çalışmaktalar. Bizi bu defa hızla ve sözde bir yargılamayla hükümlü konuma getirmeye çalışıyorlar.”