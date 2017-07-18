Demirtaş, HDP Meclis Grup toplantısına cezaevinden video ile katılmak için dilekçe yazdı

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na dilekçe yazdı. Demirtaş, HDP Grup Toplantısına cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanıp hitap etmek istediğini belirtti.

Selahattin Demirtaş, yazdığı dilekçede şunları söyledi:

“Sekiz aydır ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım yasa dışı bir şekilde tutukluyuz. Ancak Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesindeki tutukluluk itiraz dosyama sunduğu savunmada, tutukluluğumuzun yasama faaliyetlerimize katılmada herhangi bir engel teşkil etmediğini belirtmiştir.

Parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi’nin Eş Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak, TBMM’de yasama ve denetleme faaliyetlerinin bir parçası olan grup toplantısına cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanıp Meclis Grubuma hitap etmek istiyorum. Eş zamanlı olarak bütün HDP vekillerinin de SEGBİS yoluyla grup toplantılarına katılımının sağlanmasını talep ediyorum.”