Demirtaş: Halkın 3'te 2'si Cumhurbaşkanlığı makamından korkuyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtar toplantılarıyla ilgili, “Allah muhtarlara yardım etsin. Ben hep onlara üzülüyorum. Ondan daha büyük zulüm düşünemiyorum” dedi. Demirtaş, ayrıca “halkın Cumhurbaşkanlığı makamından korktuğunu” savunarak, "Türkiye’nin önemli bir kısmı artık 3'te 2'sinden fazlası ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan korkuyor. Yani her türlü çılgınlığı yapabileceğine dair insanlarda genel bir kaygı hali var." ifadelerini kullandı.



İstanbul'a gelen Selahattin Demirtaş, gazetecilerin sorularını cevapladı. HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın ‘Özellikle Suriye’deki IŞİD- PYD mücadelesinde biz PYD’den yana tarafız, IŞİD’den yana taraf değiliz. İlle de birine sırtımızı dayayacaksak IŞİD’e değil, PYD’ye sırtımızı dayadık’ açıklamasının çarpıtıldığını söyleyen Demirtaş, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı söylemediği bir cümle üzerinden ısrarla bir bilgi kirliliği, dezenformasyon yarattı. Yüksekdağ, ‘Özellikle Suriye’deki IŞİD- PYD mücadelesinde biz PYD’den yana tarafız, IŞİD’den yana taraf değiliz. İlle de birine sırtımızı dayayacaksak IŞİD’e değil PYD’ye sırtımızı dayadık’ demişti. Ama burada Cumhurbaşkanı ve Başbakan bunu ‘PKK’ya sırtımızı dayadık’ diye tercüme ettiler. Türkiye kamuoyunda bu şekilde bir algı yarattılar. Ben BBC’de sorulunca bunu düzelttim. Bunun söylenmediğini ve böyle bir söylemimizin olmadığını söyledim. Biz halka sırtımızı dayadık. Türkiye’de demokratik siyaset yapan bir partiyiz. Seçmenlerimizin gücüyle ve desteğiyle ayakta kalıyoruz. Başka da sırtımızı dayadığımız bir güç yoktur.”





“Türkiye’nin 3'te 2'sinden fazlası Cumhurbaşkanı’ndan korkuyor”

Halkın Cumhurbaşkanlığı makamından korktuğunu belirten Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "İktidar ve Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye’de korku merkezi, kaygı yaratan bir odağa dönüştü. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyorlar, bilemiyorum. Bütün uyarılarımıza rağmen bu hassasiyeti dikkate almadan kamplaştırıcı, ötekileştirici bir dil kullanmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin önemli bir kısmı artık 3'te 2'sinden fazlası ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan korkuyor. Ciddi ciddi korkuyor. Yani her türlü çılgınlığı yapabileceğine dair insanlarda genel bir kaygı hali var. Gerçekleştirdiği hukuksuzluklar önümüzdeki dönem gerçekleştireceği hukuksuzlukların da işaretidir, garantisi ve göstergesidir gibi herkes hem 1 Kasım seçimleri, hem de sonrasına dair kaygı, korku duyuyor.”



Paniğe gerek olmadığını belirten Demirtaş, "Olumsuzluklara bakarak panik yapmaya, umudu yitirmeye gerek yok. Umut bizleriz, hep birlikte varız ve hep birlikte biz ülkemizdeki temel bütün sorunları bir arada birlikte yaşayarak barış içinde çözebilecek kararlılığa sahibiz. Dolayısıyla savaşta, çatışmada ısrar eden bir hükümet politikasına, AKP politikasına karşı biz barışı savunduğumuz ve ısrarcı olduğumuz müddetçe barış isteyenler kazanacaktır. Bundan kimsenin kaygısı korkusu olmasın.” dedi.



"Allah muhtarlara yardım etsin"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarla yaptığı toplantılarla ilgili görüşlerini dile getiren Demirtaş, “Allah muhtarlara yardım etsin. Ben hep onlara üzülüyorum. Ondan daha büyük zulüm düşünemiyorum. Allah onlara yardım etsin ne diyelim.” ifadelerini kullandı.