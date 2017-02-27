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Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyor

27 Şubat 2017 23:24

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hazırlanan iddianame Bakırköy 38. Asliye Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. Duruşma 5 Nisan’da görülecek. 

Demirtaş hakkında, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Bakırköy 38 Asliye Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. 

İddianamede, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar nedeniyle 9 kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) farklı tarihlerde yapılan 9 ayrı ihbarı üzerine soruşturma açılmıştı.

İhbarlarda, Demirtaş'ın bahsi geçen açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hiçe saydığı” ve söylediği sözlerin “Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verdiği, bölücülük faaliyetinde bulunduğu” iddia edilerek, hakkında yasal gereğinin yapılmasının istendiği, bu doğrultuda hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. 

 

İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak 2017'de Demirtaş hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' iddiasıyla kovuşturma izni verildiği yer alarak, Demirtaş'ın Rusya ziyareti ardından yaptığı konuşmaya da yer verilmişti. 

 

 

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