Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın bugün Diyarbakır Belediyesi önünde yaptığı konuşmalar çerçevesinde olduğu belirtildi.

Demirtaş, soruşturma açılmasına ilişkin ilk olarak Twitter'dan "Hah neyse, bir an korkmuştum başlarına bir şey mi geldi diye, bu saate kadar soruşturma açmamaları derin bir kaygıya gark etmişti bizi" dedi.