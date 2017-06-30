T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

1 yıldan 10 aya kadar hapis cezası istemi

30 Haziran 2017 19:54

İçişleri Bakanlığı, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Suç işlemeye alenen tahrih etmek' suçlamalarıyla hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.  

Haberürk'ün haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, 15 Ağustos 2016'da merkez Yenişehir ilçesi Büyükşehir Belediyesi önünde Demirtaş'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında DBP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki amaçlı yaptığı basın açıklamasına yer verildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunuldu

Ayrıca Demirtaş'ın fezlekede yer alan açıklamasının bazı bölümlerinde Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak söylediği sözlerin de "hakaret" içerdiği iddia edildi.

Anayasanın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlamadan dolayı "hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığı'nca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği" yazıldı.

10 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından 1 yıl 10 aydan 10 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

 

ETİKETLER

hdpeş başkanselahattin demirtaşfezlekeadalet bakanlığo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24