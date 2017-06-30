Demirtaş hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

İçişleri Bakanlığı, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Suç işlemeye alenen tahrih etmek' suçlamalarıyla hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Haberürk'ün haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, 15 Ağustos 2016'da merkez Yenişehir ilçesi Büyükşehir Belediyesi önünde Demirtaş'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında DBP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki amaçlı yaptığı basın açıklamasına yer verildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunuldu

Ayrıca Demirtaş'ın fezlekede yer alan açıklamasının bazı bölümlerinde Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak söylediği sözlerin de "hakaret" içerdiği iddia edildi.

Anayasanın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlamadan dolayı "hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığı'nca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği" yazıldı.

10 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından 1 yıl 10 aydan 10 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.