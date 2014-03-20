Demirtaş: Hakkari'nin son sırada yer almasının nedeni anadilde eğitimdir

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Üniversite sınav sonuçları ve istatistikler açıklandığında, her yıl neredeyse Hakkari sonuncu oluyor. Bunun en temel nedeni anadilde eğitimdir" dedi.

Yüksekova ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi öğrencilerince düzenlenen etkinliğe katılan Demirtaş, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin nevruz, seçim ve sınav heyecanını bir arada yaşadığını belirten Demirtaş, bölgedeki çocukların okuldaki ilk 5 yılını sadece Türkçe'yi öğrenmeye ve anlamaya harcadığını ifade etti.

Demirtaş şöyle konuştu:

"5 yıllık eğitimden sonra da ortaokul ve lisede de dersler öğrencilere anadili olan Kürtçe anlatılmadığı için, dersleri anlamak ve öğrenebilmek imkansız hale geliyor. Yüksekova'da, Şemdinli'de, Hakkari'de ve Çukurca'da kendilerine zorla Türkçe eğitim verilen gençler ile Ankara'da, İstanbul'da ve Antalya'da özel kolejlerde kendi anadilinde eğitim alan çocuklara sınavda aynı sorular soruluyor. Önümüzdeki pazar günü sizler, İstanbul ve Ankara'daki özel kolejlerde eğitim alan gençler aynı sorularla muhatap olacaksınız. Bu büyük bir haksızlık. Bu anadilinde eğitim almamış Hakkarili Kürt gençlere başından beri bir ayrımcılıktır. Üniversite sınav sonuçları ve istatistikler açıklandığında her yıl neredeyse Hakkari sonucu oluyor. Bunun en temel anadilde eğitimdir. Hakkari'nin sınav başarısında Türkiye sonuncusu olmasının nedeni bu."

Hakkarili gençlerin başarı düzeyinin düşük olmadığını, ancak anadilde eğitim aldıklarında buradaki gençlerin İstanbul, Antalya ve Trabzon'dakiler kadar başarılı olabileceğini belirten Demirtaş, anadilde eğitim sorunu çözülmediği müddetçe maalesef bu ülkede ayrımcılığın devam edeceğini savundu.

Demirtaş, "Belki hazırlığınızı her şeye rağmen iyi yapmış ve derslerinizi iyi çalışmış olabilirsiniz. İnşallah buradan sınava girecek bütün arkadaşlarımız iyi bir sonuç ortaya çıkaracak. Fakat ne olursa olsun bu sınava 5 sıfır geriden başlıyorsunuz. Yani diğer gençler sizden 5 adım önde bu sınava giriyor. Bu haksızlığın mutlaka giderilmesi lazım" diye konuştu.

Çocukların ilkokuldan başlayarak anadilinde, Kürtçe eğitim alması gerektiğini bildiren Demirtaş, anadilinde matematik, fizik, kimya ve coğrafyayı dinleyen çocukların sınavlarda da başarılı olabileceğini dile getirdi.

Demirtaş, "Bu sınavları her şeye rağmen başarıyorsunuz. İnşallah üniversite sınavlarında başarılı olacaksınız. Gittiğiniz üniversitelerde nereden geldiğinizi unutmadan, halkınıza hizmet etmenin hazırlığını yapacaksınız. Bütün bu sıkıntıların aşılmasında gençler olarak rol alacaksınız" dedi.

Programda, eğitime sunduğu desteklerinden dolayı Yüksekova Belediye Başkanı Ercan Bora'ya plaket verildi.