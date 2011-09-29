Demirtaş: Gül'e görüşlerimizi ilettik

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeleri hakkında bilgi verirken, ''Türkiye'de zorlu bir siyasal sürece, zorlu döneme girdiğimizi düşündüğümüz için Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşlerimizi, düşüncelerimizi ilettik'' dedi.



Cumhurbaşkanı Gül'ün kabulünden sonra, Çankaya Köşkü'nden ayrılırken Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, BDP'nin ikinci olağan genel kurulunun ardından yeni yönetim olarak Gül'ü ziyaret etmek istediklerini, ancak Gül'ün o dönemde programının yoğunluğu dolayısıyla kendilerine randevu veremediğini ifade etti. Görüşme talebini yakın zaman önce resmi olarak ilettiklerini ve Gül'ün de bugün kabul edebileceğini ilettiğini anlatan Demirtaş, ''Partimizin kongresi sonrası, özellikle Türkiye'de zorlu bir siyasal sürece, zorlu döneme girdiğimizi düşündüğümüz için sayın Cumhurbaşkanı'na görüşlerimizi, düşüncelerimizi ilettik. Sağolsun kendileri de bizi dinlediler'' diye konuştu.



Diyarbakır'da dün yaptıkları toplantıda 1 Ekim'de açılacak Meclis'in çalışmalarına katılma kararı aldıklarını ve bunu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Demirtaş, Gül'ün de partinin bu kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve kararı olumlu bulduğunu belirttiğini söyledi.



Demirtaş, görüşmede yeni döneme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını tekrarladı.



Selahattin Demirtaş, bir gazetecinin, BDP milletvekillerinin yemin etmeyeceğine dair söylentiler olduğunu belirterek, yemin edip etmeyeceklerine ilişkin sorusunu, ''Böyle bir tartışma yok arkadaşlar. Bizim açımızdan Meclise dönme meselesi, çalışmak için dönme meselesidir. Yoksa 'yemin etmeyeceğiz ya da çalışmalara katılmayacağız' gibi bir tartışmayı yapmamak lazım. 1 Ekim'de Meclis açılışında olacağız. Gündem uygun olursa arkadaşlarla birlikte yemini gerçekleştirip çalışmalara başlayacağız'' diye yanıtladı.



Görüşmede, artan terör olaylarının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Demirtaş, ''Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye ilişkin bu kadar açıklama yapayım. Sayın Cumhurbaşkanı isterse kendileri açıklama yapar'' dedi.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yarın partilerini ziyaret edeceğini belirten Demirtaş, TBMM Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret ettikleri Çiçek'in, yarın iadei ziyarette bulunacağını bildirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Meclisteki makamında yarın saat 16.30'da ziyaret edeceklerini hatırlatan Demirtaş, yeni anayasa ve Meclis çalışmalarına ilişkin görüşlerini, bu görüşmelerden sonra paylaşabileceklerini de söyledi.



Demirtaş, Diyarbakır'da 2 öğretmenin kaçırılmasıyla ilgili soruyu ise yanıtlamadı.







