-Demirtaş: Görev yeri boş kalmamalı CİZRE (A.A) - 18.09.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyonlara tepki göstererek, ''Tutuklanan her bir arkadaşın yerine 10 arkadaşımız görev almalıdır. Görev yeri boş kalmamalıdır'' dedi. Beraberindeki partililerle birlikte Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Demirtaş, BDP İlçe Teşkilatı önünde toplanan gruba seslenerek, ''Kürt halkı açısından Kürt sorununun çözüldüğünü, Kürt halkının özerklik ilan ederek kendi sorununu çözdüğünü'' iddia etti. KCK operasyonlarında gözaltına alınanlara değinen Demirtaş, ''Burada maalesef sadece siyasi otoritenin talimatlarını uyguluyorlar. Cizre'de, Şırnak'ta, Hakkari'de hukuk işlemiyor'' dedi. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı ve Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk da Şırnak'ta demokratik siyaset yürüten arkadaşlarının gözaltına alındığını iddia etti. Halkın iradesine herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade eden Tuğluk, şunları söyledi: ''Gerçekten hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Yol yakınken sayın Başbakan'a söylüyoruz. Gelin bu yanlış yoldan dönün. Savaş ve ölüm herkese kaybettirecektir. Gelin barışı tercih edin, gelin hep beraber gençlerimizin ölümünü durduralım diyoruz.'' Daha sonra Demirtaş ve beraberindekiler Şırnak'a geçti. BDP İl Teşkilatı'nda partililere hitap eden Demirtaş, gözaltılardan dolayı Şırnak Valisi Vahdettin Özkan'a tepki göstererek, ''Bugüne kadar Şırnak halkının ortaya koyduğu onurlu duruştan ders almayanlara bir kez daha (bu halk asla ve asla teslim alınamaz) demeye geldik'' dedi. Partili gençlere de çağrıda bulunan Demirtaş, ''Genç arkadaşlara özellikle rica ediyorum. Tutuklanan her bir arkadaşın yerine 10 arkadaşımız görev almalıdır. Görev yeri boş kalmamalıdır. Burada halkın neredeyse yüzde 80'i BDP'ye oy vermiş, bunlar utanmadan BDP'nin binasını kar maskeli polislerle basıyorlar. Yüzde 80'i temsil eden bir partinin binasını basamazsınız'' diye konuştu. Demirtaş, konuşmasının sonunda, operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.