Demirtaş: Gezi'nin yanındayız, askeri darbenin değil

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi olayları üzerinden BDP'nin tavrı ve kendisinin demecini eleştirenlere, "Gezi direnişiyle değil, bu halk hareketini askeri darbeye kadar götürebilir miyiz diyenlerle aramıza mesafe koyduk. Çarpıtanlara duyurulur" diye yanıtladı.

Gezi olayları üzerinden BDP'ye yapılan eleştiriler ve kendisinin açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eleştirileri Twitter'dan yanıtladı. Gezi direnişiyle değil, 'bu halk hareketini askeri darbeye kadar götürebilir miyiz' diyenlerle aralarına mesafe koyduklarını söyleyen Demirtaş, "Ergenekon'dan medet umanlarla, askerleri göreve davet edenlerle mesafe koyduk. İlk günden bu yana demecimi çarpıtıp yayanlara şunu söyleyeyim; Gezi direnişi gerçek bir halk direnişi ve özgürlük arayışıdır. Özgürlük için direnen herkesin tam da yanındayız. Gezidekiler, 'biz basının çarpıtmalarını iyi öğrendik' diyorlardı, bazılarınız halen öğrenmemiş demek ki. Beni dinlemek yerine penguenleri izlemiş" dedi.

Demirtaş, hükümeti, halk devrim yaparak devirirse meşru olacağını ancak asker el koyarak devirirse gayrimeşru olacağını da belirterek, "Devrimi de halk yapar, penguen izlemekten gözünü alamayanlar değil. Örnek: Rojava devrimi" dedi.

Demirtaş'ın attığı Tweetler şöyle: