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Politika

Demirtaş: 'Gezi' direnişi çözüm sürecinin eseri

Demirtaş: Müzakere sürecinin başlamış olmasının, silahların susmuş olmasının yarattığı psikolojik, sosyolojik ortam Türkiye'deki halk hareketinin zeminini oluşturmuştur

09 Haziran 2013 11:15

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecinde oluşan olumlu hava sayesinde halkın tepkisini ortaya koyabildiğini söyledi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Tunceli Olağanüstü İl Kongresi’nde Gezi Parkı eylemlerini değerlendirdi.

Direnişe desteğini açıklayan Demirtaş, çözüm sürecine dikkat çekti:

"Eğer Türkiye'nin her bir tarafına asker, polis, gerilla cenazeleri gidiyor olsaydı, aylardır her gün onlarca insan bu savaşta yaşamını yitiriyor olsaydı; Gezi Parkı'nda bugün bir özgürlük ruhu, demokrasi arayışı gösterileri değil ırkçı, milliyetçi gösteriler olacaktı."

"Bu müzakerelerin durması demek yeniden ölümlerin başlaması demektir. Yeniden ölümlerin başlaması demek hükümetin eline daha ağır baskı imkanlarının geçmesi demektir" diyen Demirtaş şunları söyledi:

"Çözüm süreci halk hareketine katkı yaptı. Müzakere sürecinin başlamış olmasının, silahların susmuş olmasının yarattığı psikolojik, sosyolojik ortam Türkiye'deki halk hareketinin zeminini oluşturmuştur. Bakın bu savaşı durdurunca halkın tepkileri öfkesi sokağa akmaya başladı."

Selahattin Demirtaş ayrıca, CHP'den istifa ederek BDP'ye katılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e parti rozetini taktı.

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