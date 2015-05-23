Demirtaş: Gerekirse eski sevgilinizi HDP'ye oy vermeye ikna edin

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Eğer biz barajı yüksek bir puanla geçersek AKP dağılacak. Kendi içinden 3-4 partiye, harekete ayrılacak. Saraydaki ve onun stajyeri dışında etraflarında kimse kalmayacak" dedi. Demirtaş, "Sizlerin çalışması, iknası için etrafında eşi, dostu, arkadaşı, İstanbul 'da yaşıyor olması gerekmez. Eski dostunuz, eşiniz, ayrıldığınız sevgiliniz, ne varsa ikna etmeniz lazım" dedi. Demirtaş'ın, "Ayrıldığınız sevgiliniz" demesi gülüşmelere neden oldu. Demirtaş buna, "Yürek acısı da baya da çokmuş. Öyle görünüyor" şeklinde karşılık verdi.

Halkın Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda halka seslendi. Demirtaş, kendilerine yönelik olarak provokasyonların olacağını 3 ay önce söylediğini hatırlattı. Seçim kampanyaları başlamadan bu uyarıyı yaptıklarını vurgulayan Demirtaş, "Yalana sarılacaklar. İftiraya sarılacaklar. Saldıracaklar, provokasyon yapacaklar. Bunu 3 ay önce söylemiştik. Maalesef yanılmadık. Ağrı Diyadin'de neler yapmaya çalıştıklarını gördünüz. Sonrasında Uludere'de, Roboski'de, Yüksekova'da ve 114 yerde HDP binalarına ya da çalışanlarına saldırı yapılarak... Genel merkezimiz, Adana, Mersin teşkilatlarımız bombalı, silahlı saldırılarla provoke edilerek... Her yerde fiziki şiddetle HDP durdurulmaya, seçim süreci provoke edilmeye çalışılıyor" dedi.

‘Eski dostunuz, eşiniz, ayrıldığınız sevgiliniz, ne varsa ikna etmeniz lazım’

Demirtaş, "Sizlerin çalışması, iknası için etrafında eşi, dostu, arkadaşı, İstanbul 'da yaşıyor olması gerekmez. Eski dostunuz, eşiniz, ayrıldığınız sevgiliniz, ne varsa ikna etmeniz lazım" dedi. Demirtaş'ın, "Ayrıldığınız sevgiliniz" demesi gülüşmelere neden oldu. Demirtaş buna, "Yürek acısı da baya da çokmuş. Öyle görünüyor" şeklinde karşılık verdi.

‘Akademi dünyası Ahmet Hocayı bize göndermişti, biz geri oraya iade ediyoruz’

Selahattin Demirtaş, "Eğer biz barajı yüksek bir puanla geçersek AKP dağılacak. Kendi içinden 3-4 partiye, harekete ayrılacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saraydaki ve onun stajeri dışında etraflarında kimse kalmayacak. Stajyer de stajını tamamlayamadan, bir daha başbakanlık koltuğunu görmeden inşallah veda edecek. Ahmet Hoca Üniversitedeki kürsüsüne geri dönecek. Onun için de en hayırlı sonuç bu olacak. Biz onun stratejik derinliğini özledik. Siyasette başarılı değil. Tekrar o stratejik derinlik günlerine dönsün. Orada oylanması bu ülke için daha hayırlıdır. Akademi dünyası için haksızlık olacak ama kusura bakmasınlar, onlar bizi affetsinler. Akademi dünyası Ahmet Hocayı bize göndermişti, biz geri oraya iade ediyoruz. Biraz da siz uğraşın kardeşim."