Demirtaş: Bu can bu tende olduğu sürece diktatörlüğe izin vermeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklenerek "Bu can bu tende olduğu sürece diktatörlüğe izin vermeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça ülkeyi felakete sürmene izin vermeyeceğiz" dedi.

Demirtaş, partisinin İstanbul Ümraniye'de düzenlediği mitingde konuştu.

Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Sokaklarda insanlara zulüm etiniz, işkence ettiniz. Elinize aldığınız yargıyı adaletsizlik için kullandınız. İnanarak AK Parti'ye oy vermiş insan o kadar mahçup oldu ki.



Saray'ın etrafındakilere bakın, Başbakan'ın etrafındakilere bakın bir tane yoksul yoktur. Burdaki esnaf kardeşim günde 12, 13 saat çalıyormusun. 100 sene daha çalışsan trilyoner olabilirmisiniz. 3 senede 100 trilyon para kazananlar var. Çalmadan, alın teriyle bu para nasıl kazanılır. Bütün bu adaletsizlikleri düzeltmemiz lazım. Biz bu ülkenin kötülüğü için çalışmıyoruz, AK Parti'nin yaptığı kötülükleri düzeltmek için çalışıyoruz.

‘Asla düşmanlık yapmadık’

AK Parti'yi durduracağız. Bizim hangi hainliğimizi gördünüz. Biz hırsızlık mı yaptık? Biz insanların meshebini, inancınımı yuhalattık, bizi yuhalatarak bunu anlatmaya devam ediyorlar. Değerli kardeşlerim 7 Haziran'da bir sandık kurulacak, o partiye yada bu partiye vereceksiniz. Ama unutmayın 8 Haziran günüde beraber yaşamaya devam edeceğiz. Hangi partiye oy verirseniz verin yüz yüze bakmaya devam edeceğiz. Asla kimseye düşmanlık yapmayın, asla başkalarını düşman olarak görmeyin.

‘Barış, kardeşlik duygularından vazgeçmeyin’

Barış, kardeşlik duygularından vazgeçmeyin, barışı kazanmak seçimi kazanmaktan daha kıymetlidir. Kardeşliği kazanmak seçimi kazanmak değildir. Bu duygularla yaşayın. Asla ve asla bu ülkede diktatörlüğe izin vermeyeceğiz. Barajıda aşacağız, inanın 7 Haziran akşamı HDP ile birlikte herkesin içi rahatlayacak. İyi ki HDP gibi bir parti var, iyi ki barajı geçmiş diyeceksiniz. Sizle yaşamın kaynağısınız, kadınlar olarak yaşamın kaynağısınız. Sizi hep yok saydılar, sizi hep ikinci sınıf insan olarak gördüler. Yüce yaradan kadınları, erkeklere köle olsun diye yaratmadı. HDP'nin yarı yarıya adayı kadın. Başörtülü kadında var, alevi kadında var. Kadın özgürlük mücadelesinden gelen, genç kimliği ile bu ülkeyi yönetmeye hazır. Bir torba makarnaya kadınları muhtaç etmek istemiyorsanız, HDP'nin kadınları artık meclise gelsin meclise.

‘Sizi köle ediyorlar, bu sizin kaderiniz değil’

Asgari ücrete, taşeron köleliğine sizi mahkum ediyorlarsa bu sizin kaderiniz değil. Yaşadığımız ülke yoksul bir ülke değil. Kutuplarda yaşamıyoruz, dünyanın en iyi ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Bu dolandırıcılığa son vermemiz gerekiyor. Asgari ücret en az 1800 TL, biz neye güveniyoruz, size güveniyoruz, siz ürettiğiniz için bu ülke kazanıyor. Hazineyi siz dolduruyorsunuz. Bağda, bahçede, tarlada çalışan sizsiniz, siz olmazsanız hazine olmaz, mesele sizin çalışmanızın yanlışlığında değil. Kasanın anahtarını tutan kişi yanlış, önce bunu düzeltmemiz lazım.

Kimliğinden inancından dolayı, herkesin ana diliyle eğitim aldığı, herkesin kendi kültürüyle yaşadığı, her yaşam tarzıyla yaşadığı bir ülkeye ihtiyaç var.

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