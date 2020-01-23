Demirtaş: Geniş toplumsal tabanlı bir demokrasi bloğu kurulabilir

Üç yılı aşkın süredir tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,'Bütün dünyada halk hareketleri devam ederken, Türkiye'de sol bir çıkış yakalayabilecek mi' tartışmalarına ilişkin olarak, “Bugün için solda kapsamlı ve bütünlüklü birlik zor görünüyor” dedi. Demirtaş bu görüşünü, “Herkes kendi küçük partisini korumayı dünyanın en önemli meselesi ve amacı olarak görürken halkın gerçek beklentilerine kimse yanıt olamıyor” sözleriyle açıkladı.

"Yine de sağlıklı bir tartışma zemini sağlanıp geniş toplumsal tabanlı bir demokrasi bloğu kurulabilir" diyen Demirtaş, ittifak tartışmalarına ilişkin ise “Her siyasi parti veya hareket kendi programını dayatınca ortaya sağlıklı bir ittifak çıkmaz. Parti veya kadro çıkarlarına, son derece gereksiz ideolojik çatışmalara son verilmedikçe, ortaya anlamlı bir güç birliği de çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Tükenmez Haber'den Erdal İmrek'in sorularını yanıtladı. Demirtaş, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni partilerine ilişkin, “Eğer demokrasiye geçiş sürecine katkı verebilecek bir duruş ve toplumsal desteğe sahip olurlarsa elbette siyasette bir karşılıkları olur. Nasıl bir ilişkimiz olacağını pratikleri belirleyecek” dedi.

"Tek kelimeyle harika"

Bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden, sorularımızı yanıtlayan Demirtaş, Devran’ın Jülide Kural tarafından sahnelenen oyununu eşi Başak Demirtaş, Dilek Demirtaş ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun birlikte izlemesine ilişkin “Tek kelimeyle harikaydı. Bir arada olmak, dayanışma göstermek, umudu büyütmek her şeyden önce kutuplaşmaya verilmiş anlamlı bir mesajdır. Hepsine teşekkür edebilirim ancak. Buradan siyasetçiler de kendilerine ders çıkarır, ışık alırsa çok daha iyi olur elbette” dedi.

"Herkes kendi programını dayatınca sağlıklı bir ittifak çıkmaz"

Daha önce verdiği demeçlerde ‘bir demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti’ önerisi yapan ve sol güçlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Demirtaş, ittifak tartışmalarına ilişkin olarak, “Her siyasi parti veya hareket kendi programını dayatınca ortaya sağlıklı bir ittifak çıkmaz ve bu da mücadele güçlerinin dağınık durmasına, büyümemesine yol açar. Parti veya kadro çıkarlarına, son derece gereksiz ideolojik çatışmalara son verilmedikçe, ortaya anlamlı bir güç birliği de çıkmıyor. Yine de sağlıklı bir tartışma zemini sağlanıp geniş toplumsal tabanlı bir demokrasi bloğu kurulabilir” dedi.

"Solda kapsamlı birlik bu koşullarda zor"

"Dünyanın birçok yerinde ciddi hareketlilikler yaşanırken, Türkiye’de sol, sosyalist güçlerin, emek ve demokrasi bileşenlerinin bir çıkış yakalayamıyor oluşunu neye bağlıyorsunuz?" sorusun Demritaş’ın yanıtı şöyle oldu:

“Solda kapsamlı ve bütünlüklü birlik ise bu koşullarda zor görünüyor. Herkes kendi küçük partisini korumayı dünyanın en önemli meselesi ve amacı olarak görürken halkın gerçek beklentilerine kimse yanıt olamıyor. Ortak bir basın bildirisi bile tek bir kelime yüzünden günlerce tartışılıp krize düşünürken solda birliği tartışmak mümkün olamıyor maalesef. Üzücü.”

"Yeni partilerle nasıl bir ilişkimiz olacağını pratikleri belirleyecek"

Demirtaş, yeni partilerin siyasette bir karşılık bulmalarının yolunu şöyle açıkladı:

“Eğer demokrasiye geçiş sürecine katkı verebilecek bir duruş ve toplumsal desteğe sahip olurlarsa elbette siyasette bir karşılıkları olur. Biz de buna göre bir değerlendirme yaparız. Şimdilik izliyoruz, kendi siyasi pozisyonumuzu olası gelişmelere göre belirleriz. HDP de yetkili kurullarında bütün bu mevzuları her yönüyle değerlendiriyor zaten. Nasıl bir ilişkimiz olacağını pratikleri belirleyecek. Ama görebildiğim kadarıyla HDP, demokratik ve ilkesel iş birliklerine kapalı değil, doğrusu da budur kanımca.”