-DEMİRTAŞ: GAZZE'DE YAŞANSAYDI AĞLIYOR OLACAKTI DİYARBAKIR (A.A) - 28.07.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''4 gündür bir ilçe katliam tehlikesiyle karşı karşıya, bu ülkenin Başbakanı tek bir kelime açıklama yapmıyor. Gazze'de yaşansaydı şu anda kameraların karşısında ağlıyor olacaktı'' dedi. Demirtaş, Diyarbakır'da partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, toplumun içinde bulunduğu tehlikeli duruma dikkat çekmek istediklerini, Hatay Dörtyol'da parti teşkilatları ve orada yaşayan Kürtlerin hedef haline getirildiğini öne sürdü. ''Başbakan ve diğer hükümet yetkililerinin hedef gösteren söylemleri doğrudan tabanımızı, kitlemizi, parti binalarımızı hedef haline getiriyor. Daha önceden hazırlanmış gruplar harekete geçiriliyor. Parti binalarımız polisin gözleri önünde yağmalanıyor, ateşe veriliyor ve büyük bir coşkuyla, heyecanla parti binalarımızın yanması, küle dönmesi izleniyor'' iddiasında bulunan Demirtaş, sonrasında da sadece etnik kimliği Kürt olduğu için insanların işyerlerinin yakıldığını söyledi. Vatandaşların kendi işyerlerine sahip çıkamadığını ifade eden Demirtaş, şöyle dedi: ''Bütün bunlar emniyetin ve hükümet yetkililerinin gözü önünde gerçekleşiyor. 4 gündür sürekli girişimlerde bulunuyoruz, fakat devlet bunu engellemiyor. Bunun bilinçli bir politika olduğu artık ortaya çıktı. Hükümet çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bize göre hükümet bunu yapıyor. PKK'ya karşı Kürt halkını rehine olarak tutuyor ve şantaj yapıyor. Sivil, yaşanan olaylardan ve PKK'nın yaptığı eylemlerden bağlantısı olmayan Kürt halkını elinde tutarak şantaj yapıyor. Dörtyol'da açığa çıkan budur. İçişleri Bakanı dün Adana'da olmasına rağmen, 4 gündür yanan Dörtyol'u ziyaret etme gereği duymuyor. Orada yanan 50'den fazla işyeri var. Hükümet bu şekilde bütün Kürt halkını tehdit ediyor. Bu oyunu hükümet oynuyor. Bu oyun, bugüne kadar Maraş, Çorum ve Sivas'ta sahnelenmiş oyunlardan çok daha derin bir oyun olarak görülüyor. Bu işten BDP ve Kürtleri sorumlu tutanları şiddetle kınıyorum. Ortada devlet, hükümet ve AKP provokasyonu vardır. Şu grubun, bu grubun şu milliyetçi grubun olabilir onlar tetikçi olarak kullanılabilir. Fakat siyasi iradesinin hükümet olduğunu açığa çıkmıştır.'' Olaylar dursun diye çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi: ''Ancak Dörtyol'da devlet yok. Fakat biz BDP olarak orada bir katliam gerçekleşmesini oturup izleyecek değiliz. Bu nedenle biz yarın sabah Diyarbakır'dan Dörtyol'a gideceğiz.''