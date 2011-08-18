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Politika

Demirtaş: Faturayı BDP ve DTK’ya çıkarıyorlar

Demirtaş, "Hükümet ve hükümete yakın yayın organları son dönemlerde yaşananların faturasını BDP ve DTK’ya çıkarıyorlar" dedi

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik hava operasyonunu değerlendirken, "Hükümet ve hükümete yakın yayın organları son dönemlerde yaşananların faturasını BDP ve DTK’ya çıkarıyorlar" dedi.


BDP Grup Başkanı Demirtaş, Türkiye’nin dün gece Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik hava operasyonunu DHA muhabirine değerlendirdi. Demirtaş, sınır ötesi operasyon konusunda bir beklenti olduğunu ve hükümetin de bu beklentiyi karşılamak için böyle bir operasyon talimat vererek yaptırdığını iddia etti. Demirtaş, sınır ötesi operasyonun talimatını verenler, bunu yapanlarında Kürt sorununun Kandil’de değil, İstanbul, Diyarbakır ve Batman’da olduğunu çok iyi bildiklerini ve sonuç alamayacaklarını da ifade ederek, şöyle dedi:


"Hükümet ve hükümete yakın yayın organları son dönemlerde yaşananların faturasını BDP ve DTK’ya çıkarıyorlar. Her şeyin sorumlusu olarak bizi gösteriyorlar. Bizi asıl hedef haline getirdiler. Bize yönelik suikastlar, infazlar ve toplu tutuklamalar gündeme gelebilir. Birileri Türkiye’de iç savaşın hesabını yapıyorlar. Tekrar müzakerelere başlanmaz ise bu tehlike ortaya çıkabilir. Bu hesapları önlemenin tek yolu açık müzakerelerdir. Öcalan ile de BDP ile de açık müzakereler yürütülebilir."


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