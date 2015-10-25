Demirtaş: Eskiden sıhhi tesisatçıydım, şikâyet devam ederse gelirim yardıma

İstanbul Esenyurt'ta işçilerle kahvaltı eden HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, okul yıllarında sıhhi tesisatçılığı yaptığını söyledi; "Üniversitede kendimiz çalışıp, kendimiz okuyorduk. İnşaatlara yabancı değilim" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Selahattin Demirtaş, pazar sabah erken saatte Esenyurt'ta bir binanın inşaatındaki işçilerle kahvaltı yaparak taleplerini dinledi. İşçilerin kurduğu kahvaltı sofrasında işçilerle sohbet eden Demirtaş, lise ve üniversite döneminde hem çalışıp, hem okuduğunu anlatarak, aslında sıhhi tesisatçı olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından inşaatın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Eski mesleğiniz neydi?" sorusuna, "Sıhhı tesisatçıydım ben. Su tesisatçısı. Su işlerini babam ve kardeşimle birlikte yapardık. Lise ve üniversite yıllarımda hep bu işi yaptım. Üniversitede kendimiz çalışıp, kendimiz okuyorduk. İnşaatlara yabancı değilim" diye cevap verdi.

Yanındaki inşaat işçisine dönen Demirtaş, "Arkadaşlar tesisatçılarından memnun değiller zaten. Şikayet devam ederse ben gelirim yardıma. Seçimden sonra biraz daha iş var. Hükümeti kuralım. Bırakıp gelirim. Arkadaşlarla birlikte çalışırız" dedi.