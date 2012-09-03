Demirtaş: Erdoğan sorunun çözümünü biliyor, gelin yeni bir sayfa açalım

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK saldırısında 10 askerin şehit edilmesi ve 20 PKK’lının öldürülmesiyle ilgili olarak, “Ölümlere karşı hiç kimse sessiz kalmamalı. Bu olaya vicdanlı ve ahlaklı bir şekilde bakmak zorundayız. 2005 yılından bu yana hükümet hangi somut adımı attı da Kürt sorunu çözüldü ve bitti. Başbakana buradan çağrı yapıyorum, siz sorunun nasıl çözüleceğini iyi biliyorsunuz. Gelin yeni bir sayfa açalım. Bunları çözün biz de yanınızda olalım sizi sonuna kadar destekleyelim” dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK saldırısında 10 askerin şehit edilmesi ve 20 PKK’lının öldürülmesiyle ilgili olarak, “Ölümlere karşı hiç kimse sessiz kalmamalı. Bu olaya vicdanlı ve ahlaklı bir şekilde bakmak zorundayız. Ancak, birileri bu savaşı durdurmak istememizden rahatsız oluyor” dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Beytüşşebap ilçesindeki PKK baskınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş, Ne yazıkki ölümlerin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

'Sessiz kalmayalım'

“Ölümlere karşı hiç kimse sessiz kalmamalı. Yaşamını yitiren herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm bu acılardan herkesin ders çıkarması gerekir. Bu olaya vicdanlı ve ahlaklı bir şekilde bakmak zorundayız. Herkes vicdani bir çığlık içindedir. Bu soruna siyaset korumu çare bulmalı. Siyaset kurumunun proje geliştirmediği yerde maalesef ölümler yaşanıyor. Bu olaydan birinci dereceden hükümet sorumludur. Hükümet bu savaşı yok göstermeyi çalışıyor. Hep birlikte bu savaşa karşı durmamız lazım. Bizim amacımız bu savaşı engellemektir. Ancak birileri bundan rahatsız oluyor”

'Tüm dokunulmazlıkları kaldıralım'

“Gelsinler tüm dokunulmazlıkları kaldıralım, hodri meydan diyorum. Sadece 9 kişinin değil, 550 kişinin kalkmalı. Sokaktaki insandan farkımız kalmasın. Sadece kürsü dokunulmazlığı olsun, onun dışındaki her şeye destek vermeye hazırız. Zaten 6 milletvekilimiz cezaevinde. Bu 9 arkadaşımızın dokunulmazlığı kaldırılırsa bu ciddi bir kırılmaya neden olur. Parlamentonun meşrutiyetine gölge düşer. Böyle bir yönelme olursa tabanımız da kırılmalara neden olur. Barış gelecekse dokunulmazlıklarımız kaldırılsın, ama onun dışında akli selim olmamız lazım. Ama AKP’liler neredeyse BDP’li vekilleri idam edecek. Bir idam etmedikleri kaldı”

'AKP ne yapardı'

“O kucaklaşma Türk toplumuna iyi bir mesaj değildi. BDP’nin planladığı bir olay değildi. Acaba bağıran çağıran AKP’liler karşılaşırsa ne yapar çok merak ediyorum. Kuzu’ya sormak istiyorum, Şemdin’lide korumaların yok, karşılaştın ne yaparsın?. Belki kucaklaşmaya bilirsin ama kökünü mü kazarsın, karşısında sana silah doğrultmayan bir insan var. Annesi babası olan ve duygusu olan bir genç siyasetin tıkanıklığından zaten dağa çıkıyor. Siyasetçinin diyalog kurması lazım, bizim yaptığımız bu”

'Gelin yeni bir sayfa açalım'

“2005 yılından bu yana hükümet hangi somut adımı attı da Kürt sorunu çözüldü ve bitti. Başbakana buradan çağrı yapıyorum, siz sorunun nasıl çözüleceğini iyi biliyorsunuz. Gelin yeni bir sayfa açalım. Bunları çözün biz de yanınızda olalım sizi sonuna kadar destekleyelim”