-DEMİRTAŞ: ''ERDOĞAN İSPATLASIN ÖZÜR DİLEYECEĞİZ'' DİYARBAKIR (A.A) - 25.05.2011 - Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve bağımsız Hakkari milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hakkari'de kepenklerin tehdit, şantaj veya korkuyla kapattırıldığını ispat etmesi halinde özür dileyeceklerini söyledi. Demirtaş, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamlarıyla düzenlediği toplantıda, 2011 Haziran seçimlerinin bu güne kadar gerçekleşmiş seçimler arasında niteliği, kalitesi, söylemi, propagandası en düşük seçim olarak tarihe geçeceğini söyledi. Herkesin birbirine hakaret etme, iftira atma, birbirine komplo düzenleme yarışı içine girdiğini ve bunun da Türkiye ile alay etmek olduğunu ifade eden Demirtaş, ''Eğer biz de olmasaydık, Türkiye 2011 Haziran seçimlerini büyük bir yalan rüzgarı izler gibi, Brezilya dizisi izler gibi izleyip geçirecekti'' dedi. Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın, tehditle, şantajla, korkuyla kepenklerin kapattırıldığını ispatlaması halinde özür dileyeceklerini kaydederek, ''2009'da gidip 'ya tek dili ya tek milleti kabul edersiniz ya da çeker gidersiniz' dediğiniz Hakkarililer, sizi davul zurnayla mı karşılamalıydı?'' dedi. Demirtaş, ''Kürtleri ezme karşılığında, Suriye'de, Kuzey Afrika'da ve İran'da, ABD politikalarını destekleme karşılığında AK Parti'nin bir kez daha vize aldığını'' iddia etti.