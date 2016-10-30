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Politika

Demirtaş: Erdoğan ırkçı gözle olaylara bakan bir siyasetçiye dönüştü; son nefesimize kadar direneceğiz

"Artık tüm kanallar Erdoğan öksürünce canlı yayına geçecek"

30 Ekim 2016 15:22

HDP, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltında alınmasını protesto etmek için belediye binası önünde protesto eylemi düzenledi. Burada açıklama yapan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş mücadele çağrısı yaparak "Birbirimize inanalım. Ele ele verelim ve bu zorlukları aşalım" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi savaşa götürdüğü görüşünü savunan Demirtaş, "Erdoğan tam bir at gözlüğü, ırkçı-milliyetçi gözlükle olaylara bakan, kendi ajandasını, kendi ailesinin çıkarlarını düşünmek dışında hiçbir projesi olmayan bir siyasetçiye dönüşmüş durumda" dedi. Demirtaş, "Emin olun bunlar yenilecek. Birbirimize inanalım. Ele ele verelim ve bu zorlukları aşalım. Son nefesşmşze kadar direneceğiz" dedi.

Protesto etmek amacıyla HDP’nin çağrısı ile yüzlerce kişi belediye binası karşısında toplandı. Protestocuların toplandığı Lise Caddesi’nin her iki tarafı da TOMA’larla kapatıldı. Protestocular, “Direne direne kazanacağız”, “Özgür basın susturulamaz”, “Belediye halkındır halkın kalacak” sloganları attı.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş açıklama yaptı:

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HDPDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiGültan KışanakFırat AnlıgözaltıSelahattin DemirtaşKHK
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