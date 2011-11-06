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Politika

Demirtaş Erciş'te VAN (A.A)

06 Kasım 2011 17:27

-Demirtaş Erciş'te VAN (A.A) - 06.11.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erciş'te çadır kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.  Karayoluyla Erciş'e gelen Demirtaş, Türk Kızılayı tarafından ilçe merkezinde kurulan Yeni Şehir çadır kentini ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.  Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfü Akar ve Genel Müdürü Ömer Taşlı ile bir araya gelen Demirtaş, Türk Kızılayına yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Demirtaş'ın ziyaretinde, milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Ayla Akat Ata da hazır bulundu.

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