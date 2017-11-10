Demirtaş: Elbette özlem karşılıklıdır, onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direneceğiz

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın twitter hesabı üzerinden mesajlar paylaşıldı. Mesajda "Elbette özlem karşılıklıdır, onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direneceğiz" denildi.

Demirtaş’ın twitter hasabından paylaşılan mesajlar şöyle;

Özlemleri ile birlikte dayanışma duygularını gönderen herkese teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bütün baskı politikaları dayanışmayla boşa çıkacaktır. Biz de içeriden, sizlerin bu duruşuna layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Elbette özlem karşılıklıdır. Onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direnmeye devam edeceğiz.