Demirtaş duruşmanın 3. gününde ifade verememişti: "Sağlık sorununa henüz tanı konulamadı"

Artı Gerçek yazarı Sibel Hürtaş, Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşmasının 3. gününde sağlık durumu nedeniyle ifade verememesi üzerine son durumu paylaştı. Hürtaş, tetkiklerin sürdüğünü fakat Demirtaş'ın rahatsızlığına henüz tanı konulmadığını yazdı.

Demirtaş'ın duruşmanın üçüncü gününde sağlık durumu nedeniyle ifade verememesi üzerine Hürtaş, "Tetkikler yapıldı ancak Demirtaş’a hala bir tanı konulamadı. Tanı konulamamış olması, tedavi olmasının önündeki en büyük engel." dedi.

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"Tetkikler yapıldı ancak Demirtaş’a hala bir tanı konulamadı. Tanı konulamamış olması, tedavi olmasının önündeki en büyük engel.

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı sağlık durumuyla gündeme gelmek istemiyor. Bunu da sık sık kendisini ziyaret edenlere aktarıyor.

“Cezaevinde benim sağlık durumumdan daha kötü durumda olan hasta mahkûmlar varken; benim durumumun gündeme getirilmesini istemiyorum.”

Demirtaş’ın rahatsızlanmasına neden olan da rahatsızlığına bir tanı konulmasına engel olan da içinde bulunduğu cezaevi koşulları. Ancak Demirtaş, bu konuyla ilgili taleplerini de başka bir milletvekiline şöyle aktarmıştı:

'Ne olursa olsun sağlık durumum nedeniyle tahliyemi talep etmeyeceğim”

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