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Politika

Demirtaş: Dört parti akan kanı durdurmak için toplanalım, sorunu çözemezsek hepimiz istifa edelim

"Kan gördükçe yüzüne can gelen anlayış kıyamete kadar sürmeyecek"

07 Haziran 2016 19:23

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Buradan Başbakan ve mecliste grubu bulunan siyasi parti liderlerine çağrıda bulunuyorum. Gelin dördümüz biraraya gelelim akan kanı durdurmak için görüşelim. Belirleyeceğimiz sürede bu sorunu çözemezsek hepimiz istifa edelim” dedi.

"Savaş kıyamete kadar sürmeyecek, inanın" ifadesini kullanan Demirtaş, "Kan gördükçe yüzüne can gelen anlayış kıyamete kadar sürmeyecek. Saraylar kıyamete kalmayacak. Ben başbakan olsaydım bugün çıkar istifa ederdim. Çıkıp bu bombalı saldırılara alışın demezdim. Çünkü bizim onurumuz var" diye konuştu.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediye Hizmet Binası açılışında konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"İstanbul’daki patlamayla ilgili olarak;”Hiçbir şekilde hiçbir şiddet yolu yöntemi HDP ‘nin benimsediği makul görebileceği bir yöntem olmadı. Bundan sonrada olmayacaktır. Siyasi alandaki gerilim rekabet kabulümüzdür ama, şiddetin hiçbir yolunu yöntemini kabul etmediğimizi birkez daha ifade etmek istiyorum"

"Kıyamete kadar devam edecek' anlayışını reddediyoruz"

Saray'daki zat öyle normalleştiriyor ki. "Kıyamete kadar devam edecek" anlayışını reddediyoruz. Gençlerin ölümü hemen durmalıdır. Eğer bu ölümler kıyamete kadar olacaksa, sen ne demeye o koltukta oturuyorsun? Savaş kıyamete kadar sürmeyecek, inanın. Kan gördükçe yüzüne can gelen anlayış kıyamete kadar sürmeyecek. Saraylar kıyamete kalmayacak. Ben başbakan olsaydım bugün çıkar istifa ederdim. Çıkıp bu bombalı saldırılara alışın demezdim. Çünkü bizim onurumuz var.

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