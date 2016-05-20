Demirtaş: Erdoğan'a ömrü hayatında benden intikam aldığı duygusunu tattırmayacağım

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Dokunulmazlık oylamasında açık oyu önlemek için tedbir alınmasını istedik” dedi. Demirtaş, “Erdoğan beni içeri attırırsa çıkarmak için uğraşacak hale getireceğim onu. Bundan şüphem yok” diye konuştu. "Ama o ömrü hayatında o duyguyu hissetmeyecek" diyen Demirtaş, "Benden intikam aldığını, bana fatura çıkardığını ve hesap sorduğunu ömründe göremeyecek" ifadesini kullandı.

Bugün yapılacak olan ikinci tur oylama için "330’un altına düşebileceği kanaatindeyim" diyen Demirtaş, "Birçok milletvekili rezaletin farkında. Özellikle CHP’deki milletvekilleri bunun çok daha ciddi şekilde farkında. Hatta MHP ve AKP’de ciddi rahatsızlıklar var. En makul olanı 330’un altında teklifin kadük kalmasıdır. Referandum aralığında olması da ciddi bir olasılık olarak görünüyor. 367’nin üstüne çıkacağını düşünmüyorum" değerlendirmesi yaptı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın sorularını yanıtlayan (20 Mayıs 2016) Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

- İlk turda AKP’lilerin açık oylama yaptığına yönelik görüntüler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

AKP’li milletvekillerinin - Başbakan dahil olmak üzere - biat kültürüne tabi olduklarını ve kendi iradelerinin hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını net olarak oylama sırasında gördük. Çoğu açık oy kullandılar. Birbirine güvenmeyen içte çürümüş ve yozlaşmış bir parti. Oylamada ortaya çıktı. Bu usule de, siyasi etiğe de aykırı.

- İkinci turda bunun engellenmesi için girişiminiz olacak mı?

Tedbir almasını istedik. Bir iki yöntem önerdik: Kabinlerin giriş kısmı duvara çevrilebilir. Kabinlerin önünde yığılmanın olmayacağı şekilde sırayla oy kullandırılabilir. Bu da gizliliğin sağlanması açısından önemli olabilir. Ben şuna inanıyorum, çok sayıda AKP milletvekili vermek istediği oyu veremedi.

- İkinci tura yönelik bir tahmininiz var mı?

Ben 330’un altına düşebileceği kanaatindeyim. Birçok milletvekili rezaletin farkında. Özellikle CHP’deki milletvekilleri bunun çok daha ciddi şekilde farkında. Hatta MHP ve AKP’de ciddi rahatsızlıklar var. En makul olanı 330’un altında teklifin kadük kalmasıdır. Referandum aralığında olması da ciddi bir olasılık olarak görünüyor. 367’nin üstüne çıkacağını düşünmüyorum.

- Dokunulmazlık kalkarsa hemen bir tutuklamaya yönelik bir girişim bekliyor musunuz?

Hayır, zannetmiyorum. Normal prosedür şudur: Dosyalarımız mahkemelere verilecek. Mahkemeler de ‘Gelin ifade verin’ diye celp kâğıdı çıkaracaklar. Biz mahkemelere gitmeyince belki, zorla götürme, yakalama, tutuklama kararları çıkacak.

- Gerçekten bir tutuklama bekliyor musunuz?

Türkiye’de bağımsız bir yargı yok. Normalde bir partinin eşbaşkanının yaptığı açıklamalardan dolayı tutuklanmaması gerekir. Ama Kamuran Yüksek daha geçen hafta tutuklandı. Tutuklanmamız için Erdoğan’ın ve yargının önünde bir engel yok. Eline fırsat geçerse, kontrol ettiği yargı aracıyla yapmak isteyecektir. Ama o ömrü hayatında o duyguyu hissetmeyecek. Benden intikam aldığını, bana fatura çıkardığını ve hesap sorduğunu ömründe göremeyecek. O zevki ona tattırmayacağım. Eğer beni içeri attırırsa, beni çıkarmak için uğraşacak hale getireceğim onu.

- AKP’nin Genel Başkan Adayı olarak Binali Yıldırım açıklandı. İlk mesajı ‘Terörü bitireceğiz’ oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erdoğan daha güçlü bir şekilde rejime, sisteme müdahale edecek. ‘Terörü bitireceğiz’ diyerek hamasetle başlamış olması da çok ucuz bir yaklaşımdır. Erdoğan’ın artık yüzde 100 sözünden çıkmayacak, düşük profilli, atanmış bir Başbakancığımız var.