Demirtaş Diyarbakırlıları valiliğin izin vermediği mitinge çağırdı

BDP ve DT, Diyarbakır Valiliği'nin yasaklamasına rağmen 'Özgürlük için Demokratik Direniş' mitingini bugün yapıyor. STK'lar, yasaklanan mitingde ortaya çıkabilecek kötü olaylardan dolayı kaygılı. Valiliğin 'İstenmeyen şiddet olaylarının yaşanmaması için yasak kararnı gözden geçirmesini' isteyen Diyarbakır'daki STK'lar endişeli. BDP'ye ve halka sağduyu çağrısını yineleyen STK'lar, valiliğin de yasak kararını değiştirmesi için son dakikaya kadar kendileriyle görüşmesini talep etti.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, BDP tarafından bugün düzenlenmek istenen mitinge katılacaklara, PKK'nın provokasyon amacıyla sivil asker ayrımı gözetmeksizin silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığını söyledi. Vali, eylemde kullanılmak istenen silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak bugün yaptığı yazılı açıklamada, BDP’nin bugün yapmak istediği, ancak valilik tarafından yasaklanan miting öncesi düzenlenen operasyonda, mitinge katılacaklara PKK’nın sözde ’Öz Savunma Güçleri’ tarafından ateş açılacağını ve bunun son anda önlenip, silah ve mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi.

'Terör örgütü üst yönetimi talimat verdi'

Toprak yazılı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Son süreçte terör örgütü üst yönetimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, bölücü terör örgütü liderinin serbest bırakılması ve terör örgütüne karşı devletin geri adım atmasını temin etmek amacıyla, metropoller başta olmak üzere şehir merkezlerinde güvenlik güçleriyle vatandaşlarımıza yönelik provokasyonlar oluşturularak kanlı eylemler yapılması talimatları verilmiştir. Bu amaçla, terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kırsal alan işbirlikçileri ve silah kaçakçıları vasıtasıyla şehir merkezlerine silah ve mühimmat gönderilmeye çalışıldığı, 11.06.2012 tarihinde işbirlikçiler tarafından il merkezine girmek üzereyken güvenlik güçlerince law silahı, otomatik silah ve mühimmatlar yakalandığı bilinmektedir."

'Mitinge katılanlara ateş açılacaktı'

Vali Toprak, yarın düzenlenmesi planlanan mitinge valilik tarafından gerekçeleri açıklanıp izin verilmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İzin verilmeyen miting esnasında, sonrasında, tüm toplum kesimlerini ve sivil halkı karşı karşıya getirmek amacıyla güvenlik güçleri ve vatandaşlarımıza ayrım gözetilmeksizin sözde ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) mensupları tarafından topluluğun üzerine ateş açılmak suretiyle düzenlenmesi planlanan terör eylemlerinde kullanılmak üzere işbirlikçiler aracılığıyla ilimiz merkezine gönderildiği tespit edilen ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili şubelerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen başarılı operasyonda, 6 muhtelif tabanca, 8 şarjör, sırt çantasının içinde 1 kaşnikof marka silah, 3 şarjör, 2 susturucu ve 1 dürbün, dürbünün silaha bağlanması amacıyla kullanılan silah aparatları, 3 otomatik av tüfeği, 79 Kalaşnikof fişeği, 439 tabanca fişeği güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ele geçirilmiştir."

Vali Mustafa Toprak, konuyla ilgili soruşturmanın adli makamlarca devam ettirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca ilgili mevzuatlar çerçevesinde; alınan bilgiler ve gelen istihbaratlar çerçevesinde anılan mitinge izin verilmemiştir. Söz konusu izin vermeme anından başlayarak bu konuda yapılan açıklamalar ve yapılan değerlendirmeler dahi konunun ne kadar mecrasının dışarısına çıkarılacağı ve yanlış niyetleri açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu gelişmelerin; gerek terör olaylarına karşı son zamanlarda yükselen toplumsal hassasiyet ve gerekse vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında tüm toplum katmanlarında oluşan olumlu bakış ve çözüm arayışlarını ortadan kaldırabilecek tahrik edici, insanlarımızı birbirine düşüren toplumda husumet duygularını ortaya çıkaracak nitelikte olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın yapılmak istenen bu tür kanunsuz-izinsiz eylemlere itibar etmeyeceklerine ve sağduyulu davranarak, bu gibi ortamlardan ve içine çekilmek istenen olumsuz olaylardan uzak duracaklarına olan inancımızı ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her türlü ek kuvvet dahil tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum."