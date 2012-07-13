Demirtaş Diyarbakır mitingi için çağrı yaptı

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yanında milletvekilleriyle Diyarbakır'da sokaklarda dolaşarak, valiliğin yasaklamasına rağmen yarın mitingi yapacaklarını söyledi ve halkı davet etti.

BDP ’nin yarın Diyarbakır ’da yapmayı planladığı ’Özgürlük İçin Demokratik Direniş’ mitingine izin verilmedi. Mitingi, yasak kararına rağmen yapacaklarını söyleyen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , yardımcısı Gültan Kışanak, DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, milletvekilleri Demir Çelik, Mülkiye Birtane, İbrahim Binici, Sebahat Tuncel , Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve ilçe belediye başkanları ile Diyarbakır ’ı dolaşarak halkı yapacakları mitinge davet etti.

Selahattin Demirtaş , miting için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını, Diyarbakır ’da yapacakları mitingin, halen Diyarbakır Valiliği tarafından yasak olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını iddia etti. Önümüzdeki bir kaç saate kadar bu sorunun çözülmesini umut ve temenni ettiklerini, arkadaşlarının Ankara ’da bakanlık düzeyinde bazı girişimleri olduğunu belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bugün sonuç verir diye bekliyoruz. Biz doğrusu Diyarbakır ’da coşkulu kitlesel bir miting yapmak istiyoruz. Şimdi valiliklerin ve kamu yöneticilerin bu tür durumlardaki temel görevi mitinglerin, gösterilerin yapılması sırasında sadece o mitingin serbestçe, özgürce yapılabilmesi için tedbirleri almaktır. Bunun ötesindeki tedbirler, yasaklamalar, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kanunlara da aykırıdır. Bu kanuna aykırı kararı ilk günden beri geri almasını bekliyorduk. Şimdi bütün hazırlıklarımız ile biz yarın artık mitingimizi gerçekleştirebilecek düzeydeyiz. Diyarbakır ’da esnafımızı da ziyaret ederek bir kez daha bütün halkımızı mitingimize davet ediyoruz."

Abdullah Öcalan ’ın serbest kalmasının tartışılması ve biran önce de hükümetin gündeminde yer almasını isteyen Demirtaş, "Çünkü, artık çözümün bu kadar net, bu kadar açık bir şekilde tartışılması dışında yapılabilecek hiç bir şey yoktur. Bu miting çözüme barışa vesile olsun. Bu miting Türkiye ’de kronikleşmiş ve çözülemez denilen bütün sorunlarımızın çözülebileceğini göstersin istiyoruz. Bu nedenle bütün halkımızı 7’den 70’e İstasyon Meydanı’na çağırıyoruz" dedi.

Selahattin Demirtaş , Diyarbakır Valiliği’nin aldığı yasaklama kararının doğru olmadığını bazı bakanlarla Ak Partili milletvekillerinin de seslendirdiğini öne sürerek, sorunun çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Derik'te 8 gözaltı

Bu arada Mardin’in Derik İlçesi’nde yarın BDP ’nin Diyarbakır ’da yapmak istediği mitinge davet için esnafa davet bildirileri dağıtan Belediye Başkan Vekili Doğan Özbahçeçi’nin de aralarında bulunduğu 8 BDP ’li gözaltına alındı.