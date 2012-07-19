Demirtaş: Diyarbakır'ın Hama'dan farkı yok

Mardin'de üç gün süren BDP ve Blok Toplantısı bugün sona erdi. Değerlendirme toplantısında konuşan Demirtaş, Diyarbakır'ın Hama'dan farkı olmadığını ve artık okun yaydan çıktığını, bunu durdurmaya AKP'nin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada üç gün süren çalışmanın çok verimli geçtiğini, parlamento çalışmalarını değerlendirerek eksiklikleri tespit ettiklerini söyledi.

Toplantıya KCK davası kapsamında tutuklandıktan sonra 13 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Prof. Dr. Büşra Ersanlı da katıldı.

Radikal'in haberine göre, bölgedeki cezaevlerinde yaşanan gelişmelere değinen Demirtaş, Urfa Cezaevi'nde 13 insanın devlet eliyle katledildiğini, bütün cezaevlerinde isyan başladığını, hükümetin gerçek sorunları görmek istemediğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) politikaları nedeniyle halkların isyan halinde olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Geçen hafta Diyarbakır'da sokaklarda uygulanan işkencenin Hama'dan bir farkı yok. Suriye'nin sokaklarından bir farkı yok. Hükümet bunun farkında değil mi? Aslında farkında."

"Örtülsün diye, görülmesin diye, medya üzerinde sansür var, baskı var. Bütün dünyadan saklamaya çalışıyorlar ama mümkün mü? Mızrak çuvala sığmıyor. Bütün dünya bunu izliyor. Bu telaşla, bu panikle isyanı bastırmaya çalışıyorlar. Fakat burada da ok yaydan çıktı. Hükümetin durdurabileceği bir süreç değil artık."

"Özgürlükler kazanılmadan, onurlu bir yaşam kazanılmadan, eşit bir yaşam kazanılmadan, hükümetin bu isyanı durdurması mümkün değil. Nasıl ki Suriye halkı için özgürlük, adalet istiyorsanız, nasıl ki oradaki isyanın durmasının tek koşulu demokrasinin gelmesi diyorsanız, aynı şey Türkiye için de geçerlidir."