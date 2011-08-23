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Politika

Demirtaş: Diyalog ve görüşme kimseye zarar vermez DİYARBAKIR (A.A)

23 Ağustos 2011 18:21

-Demirtaş: Diyalog ve görüşme kimseye zarar vermez DİYARBAKIR (A.A) - 23.08.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Diyalog ve görüşme hiçbir zaman kimseye zarar vermez'' dedi. Sümerpark'ta bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yaptığı basın açıklamasına katılan Demirtaş, burada gazetecilerin, ''BDP'nin İmralı ile görüşme talebi'' ve Meclis çalışmalarına katılmamasına ilişkin sorularını şöyle yanıtladı: ''Her şeyden önce böyle bir heyetin İmralı'ya gidişine izin verilmesi başlı başına büyük bir siyasal gelişmedir. Bu nedenle bu gidişi çok önemsiyoruz. Sonuçta diyalog ve görüşme hiçbir zaman kimseye zarar vermez. Diyaloğun olması başlı başına herkese kazandırır. Adalet Bakanlığı ve devletin diğer kurumları talebimizi ciddiyetle ele almalıdır. Biz Meclisten çekilmiş, Meclisi terk etmiş değiliz. Boykotumuzun tavrı genel kurul çalışmalarına katılmamaktır. Remsi olarak BDP'nin grubu var. Parlamentoyu terk etmiş değiliz. Siyasi bir karar aldık, bu kararımızı kendimiz tartışırız.''

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