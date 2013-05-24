Demirtaş: Devletin 'düşman' zihniyeti değiştiği zaman, bölgenin kaderi de değişecek

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, kentin geri kalmasının PKK’nın eylemlerinden değil "düşman politikalar" nedeniyle olduğunu söyleyerek, "Devletin politikasının değiştiği gün Hakkâri’nin kaderi de değişecek" dedi.

Milliyet’in “Geleceğe Yatırım Türkiye’ye Yatırım” sloganıyla gerçekleştirdiği bölgesel toplantıların 15’incisi Hakkâri’de gerçekleştirildi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada Hakkâri’nin geri bıraktırılmasının PKK’nın eylemlere başlamasından değil Cumhuriyet tarihinden bu yana izlenen "Düşman politikalar" sonucu olduğunu savundu.

Milliyet gazetesinin “Geleceğe Yatırım Türkiye’ye Yatırım” sloganıyla gerçekleştirdiği bölgesel toplantıya BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP Hakkâri milletvekilleri Esat Canan, Adil Zozani, Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Milliyet yazarları Güngör Uras, Can Dündar, Fuat Keyman, Şükrü Andaç, Serpil Çevikcan, Defne Samyeli ve Ayşegül Sönmez, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden isimler katıldı.

'Hakkâri çok acı çekti'

Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, Derya Sazak’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu Hakkâri’nin çok acı çektiğini ve Cumhuriyet tarihinden bu yana geri bıraktırıldığını belirterek, sorunları gidermek için çabaladıklarını söyledi. Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Hakkâri Türkiye’de en fazla cefa çeken, en fazla sıkıntı duyan, en fazla ağlayan ve en fazla mahrum kalan bir kentimizdir. Maalesef Hakkâri Türkiye’nin en eski illerinden birisi olmasına rağmen hâlâ temel hizmetlerden yoksun, hâlâ Hakkâri’nin bir şehirlerarası oto terminali yok, bu sene yeni temelini attık, hâlâ bir sebze meyve hali yok, ihalesini bu sene başlatıyoruz. 24 saat musluğundan su akmıyor, ihale sürecini yeni başlatıyoruz. Yüzde 40’ında kanalizasyon var, onun da bu sene yeni ihale sürecini başlatıyoruz. Hakkâri niçin böyle geri kalmış. Hakkâri hizmetleri hak etmiyor mu? Yıllardır nutuklar atılıyor. ‘Türkiye sosyal devlettir’ deniyor. Sosyal devlet benim bildiğim kadarıyla herkese eşit hizmet götüren bir devlettir. Fakat maalesef şu ana kadar bırakın eşit hizmet götürmeyi en temel hizmetler bile Hakkâri’ye getirilmemiş. Milliyet ailesi olarak buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

BDP Eşbaşkanı Demirtaş da şunları kaydetti:

"Büyük bir coğrafi alanın adıdır Hakkâri. Batıda kime sorsanız ‘orada terör vardı o yüzden geri kaldı’ diyeceklerdir. PKK dediğimiz halk hareketi 1984 sonrası silah kullanmaya başlamış. Geri bırakılmış bir kent. Burada ‘savaş vardı, terör vardı’ diyenleri 1927’den beri tarihe bakmaya davet ediyorum. Bölgenin 22 ili Türkiye’nin en yoksul sıralamasında en altta. Bunun tesadüf olduğunu, PKK’dan kaynaklandığını kimse bize anlatmasın. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarlından itibaren ‘Kürdistan’ olarak adlandırılan bölge Cumhuriyet döneminde tehdit olarak görülmüş, gelişmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

'Bu sorun terörden değil'

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Gerçek işsizlik Hakkâri’de yüzde 50 civarında. İki kişiden biri işsiz. Burada iş yok. Peki hiç mi potansiyeli yok? Kentleşmenin bu kadar geri olması kader mi? Hayır. Devletin resmi politikası değiştiği gün Hakkâri’nin kaderi değişecektir. Hakkâri devletin kara kaplı defterinde düşman olarak yer almamalıdır. Kimse için tehdit değil, asıl tehdit devletin bu zihniyetidir."

'Yerel yönetimlere bırakın'

"Somut çözüm önerisi şudur; Türkiye gibi büyük bir ülkede siz her şeyi Ankara’dan çözemezsiniz, yönetemezsiniz. Yerelleşmek lazım. Biz buna demokratik özerklik diyoruz. Bütçenin önemli bir kısmını buraya teslim ederseniz, bu insanlar ne yapacağını bilir, aç kalmaz. En ufak bir maden ruhsatı için Ankara’nın koridorlarında uğraştırırsanız, milletvekillerinin, bakanın, yardımcısının peşinde koşarsa demokrasi çıkmaz. Demokrasinin burada tıkandığı noktaya bakın; Hakkâri AKP’ye yüzde 13-14 oy veriyor ancak Hakkâri’yi AKP yönetiyor, BDP yüzde 80-85 oy alıyor yönetemiyor. Sorumluluğu burada seçilen yerel yönetime vermelisiniz."

Dündar ‘Kürtçe’ başladı

Konuşmasına Kürtçe “Roj baş” (İyi günler) diyerek başlayan Can Dündar da "Daha önce buraya uzun araç konvoyları eşliğinde geldik, önde asker vardı, herkes korku içindeydi. Bu kez de konvoyla geldik. Genel Başkanın önünde müzik aracı vardı. Bu sürecin aslında bize ne kadar iyi bir gelecek vaat ettiğini birebir sizlerden gördüm" dedi.

Akil İnsanlar grubunda bulunan Fuat Keyman "Ege Bölgesi’ne her gittiğimiz il ve ilçede Kürt halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün bir barış, çözüm ortamı varsa burada en büyük desteği Kürt halkımızdan aldık" diye konuştu.

Esat Canan: Baskı sürüyor

BDP’li Esat Canan, PKK’lıların çekilmesi sonrasında Şemdinli bölgesinde yaşananlara dikkat çekerek "PKK çekilirken bütün yollara barikat kurup vatandaşa zorluk çıkarılıyor. Kaçakçılık yasası geçen yıl yürürlükte değildi. Bu yıl niye yürürlüğe konuldu. Gidip Şemdinli’ye görün. Üç bin nüfuslu köye 9 karakol yapılıyor. İki üç köy hazırlık yapmış, Güney Kürdistan’a (Kuzey Irak) gidecekler" dedi.