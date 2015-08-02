Demirtaş: Ben 'devlet silah bıraksın' demiyorum, devlet tabii ki kendini koruyacak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘Ben çağrımı tek taraflı yapmıyorum. PKK silahları susturmayı elini tetikten çekmelidir. Hükümet de operasyonların durduğunu ifade etmelidir’ dedi. Demirtaş, ‘Birileri çarpıtacak ama ben devlet silah bıraksın demiyorum. Devlet tabi ki kendini koruyacak. Ama elini tetikten çekmek başka bir şeydir’ diye konuştu.

‘Resmi bir soruşturma yok’

Selahattin Demirtaş HDP hakkında kapatma davası hazırlandığı iddialarına ilişkin “Varsa hakkında soruşturma açılacak parti AKP'dir. Roboski'yi, Gezi'yi yapan onlardır, 134 çocuğu katleden onlardır. Her gün silah gönderen onlardır. IŞİD'i destekleyen onlardır. Yoksa ben partimiz kapatılacak bir şey ifade etmedim. Birileri heveslenmiş durumda. Yargıtay nezdinde partimiz için başlatılmış resmi bir soruşturması yoktur. Ama anladık ki AKP çevreleri soruşturmayı başlatmış. Baskı yapıyorlar. Yani muhatap almayayım en iyisi. Müsaade ederseniz” diye konuştu.

‘Ben çağrıyı tek taraflı yapmıyorum’

Gazetecilerin “Operasyonların durdurulması çağrınız samimiyetsiz bulunuyor. İlk önce şehit haberleri gelmeye başlandı denildi. Şehit haberleri neden hala gelmeye devam ediyor?” sorusuna Demirtaş şöyle yanıt verdi:

“Kandil ile görüşemedik, biliyorsunuz bir müzakere yasası var. Taraflarla görüşme yapan kişilerin bu konuda yasal güvencesi var. Biz bu yasa çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Ama bu koşullarda, Kandil’de sivil insanların bombalandığı yere biz heyetimizi nasıl gönderelim?

Ben çağrıyı tek taraflı falan yapmıyorum. Anında PKK silahları susturmalı, ellerini tetikten çekmelidir. Hükümet de operasyonları durdurduğunu ifade etmelidir.”

‘Devlet silah bıraksın demiyorum’

“Şimdi çarpıtacak birileri ama… Ben devlet silah bıraksın demiyorum, devlet silah bırakır mı? Devlet kendini koruyacak. Elini tetikten çekmek başka bir şeydir. Bu çağrı zamanda, aynı zamanda ve acil olarak PKK'yadır.

Tabi ki ölümler geldi. Her gün çözüm aramak zorlaşır. Hükümetin de buna bir şekilde hizmet eden politikalardan vazgeçmesi lazım. Bir yandan biz silahları durdurmaya çalışıyoruz, bir yandan da hükümet partimizi kapatmak dokunulmazlıkları kaldırmakla baskı altına almak istiyor.”

Demirtaş bir başka gazetecinin “Her gün şehit haberleri geliyor. Bu operasyonların devam edeceğini söylüyorlar. Ne zaman biter bu saldırılar PKK tarafından?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bütün Türkiye toplumu sesini yükseltirse herkes cevap vermek zorunda kalır. Ben her gün iki veya üç defa açıklama yapıyorum. Sayın başbakan da iki üç defa konuşuyor. Bu mudur barış anlayışı. Çıkıp diyecek ki bize silah sıkmayana biz de sıkmayız diyecek.

“Kandil'i dümdüz edinceye kadar...” Bu söylemler çok geride kaldı artık. Ölen insanlar hepsi bizim evladımız. Cenazesini omuzlarımızda taşıdığımız her cenazenin yükü en başta hükümetin yüküdür.

Ama bu şekilde yani Türkiye'yi hem savaş sürükleyip hem sorumluluğunu HDP'ye atarak ucuz hesap yaparlarsa Türkiye buna sessiz kalmayacaktır.

'Biz o düğüne eğlenmeye gitmedik'

Demirtaş, Takvim gazetesinin Sırrı Süreyya Önder’in kızının düğünü manşet yapmasına da tepki gösterdi. Demirtaş bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Sırrı beyin tek evladı var. Ve uzun süredir bu mevzulardan dolayı ertelendi. Biz de oraya eğlenmeye gitmedik. Nikah şahitliği yaptık. Allah mesut bahtiyar etsin. Orada eğlendiğimize dair tek bir görüntü göstersinler biz de özür dileyelim.”