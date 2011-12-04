Demirtaş: Devlet çocuklara el koyamaz

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ailelerinin sahip çıkmadığı çocukların yurtlara yerleştirileceği açıklamalarına tepki göstererek, "Bu çocukların mensup olduğu Kürt halkı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikaları nedeniyle sorun yaşıyor. Devletin çocuklara el koyması gibi bir durum mümkün değildir" dedi.



Demirtaş, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın taş ve molotof atanlar dahil, ailelerinin sahip çıkmadığı çocukların yurtlara yerleştirileceğiyle açıklamasını eleştirdi. Bu tür tartışmaların daha öncede bazı hükümet yetkilileri ve valiler tarafından gündeme getirildiğini belirten Demirtaş, şöyle dedi: "Bunu daha önce ifade eden vali, hükümet yetkilileri oldu. Ama, burada temel bir toplumsal sorun var. Bütün bu yaşananlardan kaynaklı ortaya çıkan bütün sorunlar Kürt sorunundan kaynaklanıyor. Temel sorun; Kürt sorunudur. Siyasal, sosyal, ekonomik sorunlar bütünlüklü olarak ele alınıp, tartışılmayıp çözüm üretilmedikçe buradan hiç bir çözüm çıkmaz. Bu çocuklar sorunlu çocuklar değildir. Bu çocukların mensup olduğu Kürt halkı Türkiye Cumhuriyeti devletinin politakaları nedeniyle sorun yaşıyor. Sorun budur. Valiler sorun çözecekse, çözüme yardımcı olacaksa temsil ettikleri hükümete Kürt sorunun çözümü konusunda mesaj versinler."

"Devlet, çocuklara el koyamaz"



Devletin anne, babası, ailesi olan çocuklara el koyamayacağını dile getiren Demirtaş, bunun mümkün olmadığı gibi, böyle bir anlayışın da doğruluk payı bulunmadığını savundu. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şöyle konuştu: "Devletin annesi babası olan bir çocuğa, ailesi olan bir çocuğa zorla el koyması gibi bir uygulama yasalarımızda yoktur. Böyle bir yetkiyi kullanamaz. Böyle bir şey doğru da değil. Tam tersi böyle bir şey daha ciddi sorunlara yol açar. Büyük sorunlara daha ciddi sorunlara yol açar. Tartışılacaksa eğer çocuklar daha iyi eğitim almalıdır, daha sosyal ve ekonomik koşullarda, daha iyi sağlık hizmeti almalıdır. Bütün bu eksiklikler çocuklar açısından sorundur. Şu anda yaşanan ortam çocukların gelişimi için pozitif bir ortam değil. Ama bunu düzeltmenin yolu da çocuklara ve ailelerine devlet zulmünü dayatmak değildir. Böyle bir şeyi kimse uygulayamaz ve aklından bile kimse bunu geçirmesin. Aileler de, halk da izin vermez."





