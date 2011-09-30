-Demirtaş: Demokratikleşme paketi de gündeme alınmalı TBMM (A.A) - 30.09.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni anayasa çalışması devam ederken eş zamanlı olarak demokratikleşme paketinin de gündeme alınması gerektiğini söyledi. Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Meclis çatısı altında demokratik muhalefetin geliştirilmesi, Türkiye'nin özgürlükleri, temel haklarıyla ilgili konularda görüş alışverişi yapılmasını önemsediklerini kaydetti. Yeni bir anayasanın Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti: ''Yeni Anayasa, bizim de temel taleplerimizden ve mücadele gerekçelerimizden biridir. Ama biz yeni bir anayasa çalışması devam ederken eş zamanlı olarak demokratikleşme paketinin de gündeme alınması gerektiği inancındayız. Biz buna 'yeni anayasaya doğru giderken yol temizliği' diyoruz. Çünkü bu yolda mayınlar, tehlikeler var. Yeni anayasa inşa sürecinde bu yol temizliğini mutlaka yapmak gerekir. Bunlar ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçim barajı, Siyasi Partiler Kanunu, Terörle Mücadele Yasasından kaynaklanan sorunlar, basın özgürlüğü, tutukluluk süreleri, siyasetçilerin tutuklu olmaları. Bütün bunlar, anayasayı demokratik bir ortamda gerçekleştirmeyi engelliyor. Bunlar eş zamanlı olarak çözülmesi gereken problemlerdir. Bunlar yapılmadığı müddetçe Türkiye'de özgür bir tartışma ortamını yakalamak ve bundan kaynaklı olarak özgürlükçü, sivil, demokratik bir anayasayı inşa etmek çok kolay olmayacaktır.'' ''Hakikatleri araştırma komisyonu''yla birlikte çalışabilecek bir ''akil insanlar komisyonu''nun kurulmasını kendilerinin de önemsediğini belirten Demirtaş, ''Bu çatışma ortamının durabilmesi, akan kanın durabilmesi açısından rol üstlenebilecek, siyaset dışından aynı zamanda siyasete destek olabilecek, herkese çağrı yapabilecek, gerektiğinde herkesle görüşebilecek bir akil insanlar komisyonuna ihtiyaç var'' dedi. Demirtaş, bundan sonraki süreçte siyasi partilerin daha fazla diyalog içerisinde olmalarını ve Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü noktasında daha hevesli davranmalarını umut ettiğini kaydetti. Demirtaş, bir gazetecinin, toplantı sırasında Antalya'da patlama meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine, ''Umarım can kaybı yaşanmamıştır, bilmiyorum'' dedi. -''Sorunların çözüm yeri TBMM''- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hamzaçebi, BDP heyetinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, TBMM'nin yeni dönem çalışmaları başlamadan önce ziyarette bulunarak, yeni dönemde TBMM'den beklentilerine ilişkin değerlendirme yaptığını söyledi. Sorunların çözüm yerinin TBMM olduğu konusunda bir anlayış ortaya konulduğunu belirten Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun, BDP'nin, Ankara Kumrular Sokak ve Siirt'teki terör saldırıları nedeniyle terörü kınayan açıklamalarına yönelik memnuniyetini dile getirdiğini anlattı. Hamzaçebi, BDP'nin önerileri arasında yer alan demokratikleşme paketine yönelik görüş bildirip bildirmediklerine yönelik bir soru üzerine, bu görüşmenin, bir mutabakat arama görüşmesi olmadığını vurguladı. BDP'nin nezaket ziyareti çerçevesinde, beklentilerini, görüşlerini dile getirdiğini belirten Hamzaçebi, BDP'nin demokratikleşme bağlamında bazı görüşler ortaya koyduğunu vurguladı. Hamzaçebi, CHP'nin, her zaman Türkiye'nin sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğu görüşüne sahip olduğunu belirtti. Hem BDP hem de CHP'nin tutuklu milletvekillerinin bulunduğunun anımsatılarak, görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Hamzaçebi, şöyle karşılık verdi: ''Meşruiyet yönünden tartışılmayacak bir anayasa, seçilmiş tüm milletvekillerinin TBMM'de olmasını gerektirir. Ancak bunu anayasa görüşmelerinde, uzlaşma komisyonuna oturmanın ön şartı olarak ifade etmedik. Tutuklularla ilgili düzenlemeler, bir anayasa konusu değildir. Uzlaşma komisyonunun oturup, karar vermesi gereken bir konu değildir. Ama anayasa için uygun iklim yaratacaksak, pozitif ortam yaratacaksak bu tip engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Bunlar anayasa görüşmeleriyle beraber eş zamanlı olarak yürüyebilir.''