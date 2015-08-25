Demirtaş'tan manevra: Bakanlık için isimleri tartışacak halimiz yok!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim hükümeti için bakanlık teklif edilecek isimlerin Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından seçilmesine ilişkin olarak "Bakanlık için isimleri tartışacak halimiz yok, bütün arkadaşlarımız bakanlık yapabilecek seviyededir" ifadesini kullandı. Demirtaş, geçen hafta Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya verdiği demeçte, "Bakanlık için isimleri bildiririz, bir başkasına isim seçme hakkını bırakmayız" demişti.

Demirtaş, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan seçim hükümetini kurmakla görevlendirilmesi beklenen Davutoğlu'na yeni kabine için çağrıda bulunarak, "Seçmenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Oluşturacağımız seçim hükümetinin yarısı kadınlardan olmalıdır" dedi.

"HDP'siz bir seçim hükümeti oluşturma planları varsa ve bunu uygularlarsa bu bizi şaşırtmaz" diyen Demirtaş, Ancak bu karar hukuku çiğnemek anlama gelir. Anayasaya aykırı böyle bir durum ortaya çıkarsa bu karar Anayasa Mahkemesi'nden döner" diye konuştu.

Partisinin MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Tüm Türkiye'yi Artin'de dayanışmaya çağırıyorum. Bu tür felaket zamanlarında dayanışma gerek. HES yapımı gibi doğayla oynayan bu tür girişmler bu felaketleri etkiliyor mu bunların iyi incelenmesi lazım. Karadeniz halkının sesine ses vermeli. Cumhurbaşkanı Davutoğlu'na görevi verecek. Partimiz bu konuda seçim hükümetinde tereddütsüz bir şekilde yer alacağını açıkladı. Bu AKP'yle koalisyon değil, Anayasa gereği ülkeyi yönetmekle görevli geçici bir yürütme yetkisidir bu. İktidar olanaklarının bir parti lehine olmaması için bu kararı aldık. Bütün milletvekillerimiz bakanlık yapabilecek seviyededir. Davutoğlu'na çağrımız; seçmenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Oluşturacağımız seçim hükümetinin yarısı kadınlardan olmalıdır.

Kandil'in açıklaması

Kandil’den gelen cevap bizim çağrımızla gelmedi, burada çağrılara kulak tıkayan sayın Cumhurbaşkanı. Sadece HDP’liler barış istiyor diye bir yanılsama olmasın, bütün Türkiye barış istiyor. Birimizin iktidarı ve çıkarı için sessiz kalmayacağımızı belirtmeliyiz. Bu kadar iyi bir noktaya gelinmişken sırf HDP’yi baraj altında bırakmak için ülkeyi adım adım felakete götürmememleyiz

'Dünyanın en ağır yükü olan tabutların altında bütün savaş hükümetleri kalmıştır, bunlar da kalacaktır'

Bu çılgınca politikalardan derhal vazgeçmelidir. Bunun hesabını tabii verecekler, ülkeyi savaşa sürüklediler. Sonsuza kadar gideceğiz, evlatlarımızı feda edeceğiz nidalarından vazgeçsinler. O dünyanın en ağır yükü olan tabutların altında bütün savaş hükümetleri kalmıştır, bunlar da kalacaktır. Bütün derdimiz hemen şu an silahların susmasıdır.

Bugün MYK toplandıktan sonra karar vereceğiz. Partimizin tüzüğünde ne varsa onu işletiriz sorun yok. Biz bu ülkemizi bunlardan çok daha iyi yönetiriz, tek başımıza seçim hükümetinde olsak da HDP’yi kayıran bir politika izlemeyiz. Adil, eşitlikçi bir siyaseti savunacak arkadaşlarımızdır. HDP’nin adının konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Biz görev alacağız bu hükümette arkadaşlar, toplumun hakkını teslim edeceğiz. 3 bakanlık hakkımız var, seçmenin hakkı var, hakkı teslim edeceğiz.

Soru & cevap

SORU: Davutoğlu’nun size getireceği isimleri kabul edecek misiniz?

Kadınlardan oluşursa iyi bir iş yapmış olur Davutoğlu, olmazsa kendi bilir, isimleri tartışacak halimiz yok, bütün arkadaşlarımız aynıdır. HDP’nin bütün bakanları da kadın olabilir ve ben genel geçici hükümetten bahsediyorum…

SORU: HDP’siz seçim hükümeti kurulacak iddiaları…

Anayasa askıda. Saray darbesi yürürlükte. HDP’siz hükümet kurup anayasayı çiğneyebilirler. Ama vebali ağır olur, yapabilirler de yine anayasayı çiğneyebilirler. Böyle bir karar AYM'den döner.

Demirtaş ne demişti?

Demirtaş'ın Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı ve gazetede 20 Ağustos 2015'te yayımlanan açıklamasının ilgili bölümü şöyleydi:

“Bakanlık pazarlığı yapmayız. Meclis Başkanı, parti gruplarıyla konuşmalı ve sandalye oranlarında düşen bakanlık sayısını bildirmeli. Bizim için şu bakanlık veya bu bakanlık olması önemli değil. Zaten seçim hükümeti, ‘Şu bakanlığı istiyoruz’ demek de doğru olmaz. Anayasa’nın hükmü açık, isimleri bildiririz. Bu konuda tartışmayız. Kimin olacağını da biz müzakere ederiz, yoksa bir başkasına isim seçme hakkını bırakmayız.”