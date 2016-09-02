Demirtaş: Darbe girişiminde İmralı'ya helikopter indirmeye kalktılar, çatışma çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir helikopterin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevinde bulunduğu İmralı Adası'na inmek istediğini ve çatışma yaşandığını söyledi.

Demirtaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın "çözüm mözüm yok" açıklamasına da yanıt vererek "Senin işin ne peki? Çözüm istemeyen savaş istiyor demektir" diye konuştu.

Sadece bugünkü çatışmalarda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Demirtaş, çözüm sürecine karşı çıkmanın, savaş istemekle eşdeğer olduğunu savundu.

Darbe girişimi gecesi bir helikopterle İmralı Adası’na inilmek istendiğini ve çatışma çıktığını söyleyen Demirtaş, Öcalan’a yönelik tecride son verilmesini istedi.