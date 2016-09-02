T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Demirtaş: Darbe girişiminde İmralı'ya helikopter indirmeye kalktılar, çatışma çıktı

"Çözüm istemeyen savaş istiyor demektir"

02 Eylül 2016 22:01

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir helikopterin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevinde bulunduğu İmralı Adası'na inmek istediğini ve çatışma yaşandığını söyledi.

Demirtaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın "çözüm mözüm yok" açıklamasına da yanıt vererek "Senin işin ne peki? Çözüm istemeyen savaş istiyor demektir" diye konuştu.

Sadece bugünkü çatışmalarda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Demirtaş, çözüm sürecine karşı çıkmanın, savaş istemekle eşdeğer olduğunu savundu.

Darbe girişimi gecesi bir helikopterle İmralı Adası’na inilmek istendiğini ve çatışma çıktığını söyleyen Demirtaş, Öcalan’a yönelik tecride son verilmesini istedi.

 

 

ETİKETLER

darbe girişimiselahattin demirtaşabdullah öcalanimralı

İlgili Haberler

Darbe girişiminin kritik ismi Muharrem Köse TSK'dan ihraç edildi

'FETÖ' soruşturmasında 76 askeri hakim meslekten atıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24