Demirtaş: Çözümü de, barışı da, özgürlüğü de hep birlikte sağlayacağız

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz önümüzdeki günlerde çözümü de barışı da özgürlüğü de hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Demirtaş, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığınca Sultan Sarayı'nda verilen dayanışma yemeğinde, her türlü görüş ve inançtaki insanların birlikte yaşadığı Şanlıurfa'nın, bu alanda Türkiye'ye örnek olabilecek kentlerin başında geldiğini söyledi.

Kamusal alanda Kürtçe'nin konuşulmamasını eleştiren Demirtaş, Türkiye'de kentlerde vergi konusunda eşitliğin olduğunu, ancak verilen hizmetlerde adaletsiz davranıldığını savundu.

Kürt halkı için uzun yıllar mücadele verdiklerini iddia eden Demirtaş, “Başımız dik, utanmadan sıkılmadan 'biz Kürdüz' diye sokakta gezebiliyorsak bu mücadele sayesindedir” diye konuştu.

Erdoğan'ı eleştirdi

Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mardin'de kayıp ve kaçak enerji konusundaki görüşlerini de eleştirdi.

Her zaman çözüm konusunda müzakere ve diyaloğa açık olduklarını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

“Bütün halkımızın yüreğinde şu kaygı vardır: Herkes diyor ki 'Osmanlı'da oyun çoktur dikkatli olun.' Haklısınız, doğru ama kendimize güvenmek zorundayız. Onlar da oyun çok, biz de de direniş ruhu ve mücadele kararlılığı büyük. Bütün bu oyunları boşa çıkartabilecek örgütlü güce ve iradeye de sahibiz. Kendimize ve birbirimize güveneceğiz, AKP'ye değil. Bu sürece barış süreci diyorsak Sayın Öcalan'ın arkasında olacağız, ona güç ve destek vereceğiz. Akan kanın da böylece duracağına inanacağız. Eğer bunu el birliği ve birbirimize inanarak yapmaya devam edersek o zaman inanın çözüm çok kolay olacaktır.”

'Çözüm, barış ve özgürlük yakın'

Demirtaş, Kürtlerin diğer halklar kadar güçlü ve onurlu olduğunu vurguladığı konuşmasını, şöyle sürdürdü:

“Ne kimseden üstün ne de kimseden aşağıdadır. Kürdün arkasında kendi gücünden başka bir şey yoktur. Kürt, Allah'a ve birbirine güvenecek ve inanacak, başka da gücü yoktur. İnşallah bu umutla heyecanla bir birimize bağlılık, birbirimizi sevmek ve saymak bize güç verecek. Önümüzdeki günlerde çözümü de barışı da özgürlüğü de hep birlikte sağlayacağız. Bu akşam Urfa'daki tablo ve fotoğraf bunun en somut kanıtı ve göstergesidir.”

Konuşmasının ardından partisine katılan 5 kanaat önderine rozet takan Demirtaş, yemekte kendisine eşlik eden CHP İl Başkanı Ferhat Karataş'la da bir süre sohbet etti.

Demirtaş, daha sonra Şanlıurfa'dan ayrıldı.