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Politika

Demirtaş: Çözüm süreci İmralı'da başladı, İmralı'da biter

'Görüşmeler defakto devam ediyordu. Bu kez resmi başvuru yaptık, Adalet Bakanlığı'ndan yanıt bekliyoruz'

05 Kasım 2014 16:11

Çözüm sürecinin geleceğine yönelik tartışmalarla ilgili konuşan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Süreç durmuş durumda. Hükümet ile HDP arasında yaklaşık 20 gündür herhangi bir temas yok. Çözüm süreci, İmralı’yla başladı, bitecekse oradaki görüşmeyle biter” diye konuştu.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı.

Demirtaş, "Adalet Bakanlığı’nın hızlı yanıt vermesini bekliyoruz. Görüşmeler defakto devam ediyordu. Bu kez resmi başvuru yaptık, yanıtı bekliyoruz” diye konuştu.

Çözüm sürecinin geleceğine İmralı ve hükümetin karar verebileceğini dile getiren Selahattin Demirtaş, şöyle dedi:
"Çözüm İmralı’da başladı, bitecekse de oradaki görüşmeyle biter. Öcalan süreç 'bitti' demediği sürece bu süreç devam eder. Hükümet 'süreç bitti' demediği sürece de yine süreç devam eder. Erdoğan ve Öcalan iradelerini beyan ettikleri sürece de bu süreç devam edecek."

 

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