'Demirtaş çözüm süreci için iyi niyetle çaba gösteren bir kişi değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm süreci için iyi niyetli çaba gösteren bir kişi olmadığını ileri sürdü.

Arınç, çözüm sürecine bugüne kadar engel gösterenlerin başında Selahattin Demirtaş'ın olduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, "Herkes memnun açıklama yaparken, Selahattin Demirtaş'ın sözlerinde nefret var" diye konuştu.

Bülent Arınç şunları söyledi: "Terör eylemleri bitecektir ve çözüm süreci bundan sonra konuşulmaya başlanacaktır. Molotof atanlarla çözüm sürecinin konuşulmasını kimse beklemez. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Kimseyle alıp veremeyeceğimiz yok. HDP legal bir partidir. Çözüm sürecinde bizim partnerimizdir.

Onlarla iyi ilişkiler kurmak ve dürüst bağlamda çalışmayı arzu ederiz. HDP'li vekillerle iyi ilişkilerimiz olduğunu herkes bilmektedir.



6 yıldan bu yana çözüm sürecini en çok savunanlardan biriyim. Terörün sona ermesi akan kanın durması hedefimizdir. Ama birilerinin beklediği gibi çözüm süreci çözülme süreci değildir. Kurumlarda yapılanları herkes çok iyi biliyor. HDP'li vekillerden hiçbiri beni çözüm sürecini bozmaya çalışmakla itham etmedi. HDP'li vekiller beni her zaman takdir etti.



Demirtaş çözüm süreci konusunda iyi niyetli çaba gösteren birisi değildir. Dilerim ki bu noktadan sonra bu süreci baltalayacak hareketin içerisinde olmaz. Çözüm sürecine bugüne ne kadar sorun çıkarılmışsa bunların en başında gelen Selahattin Demirtaş'tır.

'Metin yüzde 60 değişti'

4 Şubat'ta açıklanabilecek bu maddeler neden 28 Şubat'ta açıklanabilmiştir. Bu 24 günde saklı cevap. 4'ünde getirilen metin çok farklıydı. Metnin değişmesi iyi oldu. Çözüm sürecini isteyenler müşterek bir iradede birleşti. Metin yüzde 60 değişti ve hükümetle HDP birlikte okudu."