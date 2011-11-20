-Demirtaş: ''Ciddi siyaset bekliyoruz'' İSTANBUL (A.A)- 20.11.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt sorununun siyasal, ekonomik ve kültürel bir sorun olduğunu belirterek, '' Ortadoğu'nun en büyük sorunudur ve bu soruna yaklaşımda ciddiyet bekliyoruz. Ciddi siyaset bekliyoruz. Kürt sorununun muhatapları vardır. Ancak muhataplarıyla konuşursanız sorunu çözebilirsiniz'' dedi. BDP İstanbul İl Teşkilatınca Kazlıçeşme'de düzenlenen mitingde konuşan Demirtaş, şunları söyledi: ''Alevi, Kürt, öğrenci ve işçilerin sesinin çıkması istenmiyor. Herkesi cezaevine atalım ve istediğimiz gibi bir Anayasa yapalım diyorlar. O yüzden böyle bir tarihi dönemde geri adım atmak tam da çözüm sürecinde kaybetmekle eştir. Bu süreçte daha fazla dayanışma ve birlik içinde olmalıyız. Tutuklanan arkadaşlarımızın yaptığı tek şey demokratik ve özgür siyasettir. Biz de bu suçu işliyoruz ve işlemeye devam ediyoruz ve kendimizi de ihbar ediyoruz. Bu suçlamaların en önemli dayanağı siyaset akademilerinde verilen derslerdir. Güya halk ayaklanması dersi veriliyormuş. Orası milli eğitime ait değil istediğimiz her şeyi tartışırız. AKP'yi de CHP'yi de tartışırız. KCK'yi de tartışırız, Öcalan'ın fikirlerini de tartışırız. Eğer bu tartışmalarımızı suç olarak gösterirseniz biz daha çok tartışırız. Sizleri de siyaset akademilerimize güç vermeye çağırıyoruz.'' Demirtaş, barışa ve akan kanın durmasına ilişkin ortaya koydukları çözüm önerilerinin tutarlı olduğunu ileri sürerek, ''Kürt sorunu siyasal, ekonomik ve kültürel bir sorundur. Ortadoğu'nun en büyük sorunudur ve bu soruna yaklaşımda ciddiyet bekliyoruz. Ciddi siyaset bekliyoruz. Kürt sorunun muhatapları vardır. Ancak muhataplarıyla konuşursanız sorunu çözebilirsiniz. Biz karşılıklı bir ateşkesin olmasını, silahların karşılıklı susmasını istiyoruz. Bunun için de diyalog ve müzakerelerin yeniden başlamasını öneriyoruz. Öcalan ve Kandil ile görüşmeyi başlatın diyoruz. Görüşmeleri İmralı'da yapmayın, Öcalan'ı çıkarın görüşmeleri dışarda yapın diyoruz. Kürt sorunun önemli aktörlerinden, muhataplarından biri de biziz elbette. Barış için elimizi değil kellemizi taşın altına koyalım. Bir barış sürecini hep birlikte başlatalım'' şeklinde konuştu.