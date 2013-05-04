Demirtaş'tan Hakkârililere: Askeri operasyon yaptırmayın, yoksa süreç biter

Hakkai'deki Şine bölgesinde duran ve dağlar önünde hatıra fotoğrafı çektiren BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Zap Vadisi gün gelecek dünyanın ziyaret edeceği bir kültür turizm merkezine dönüşecek" dedi. Dağdaki PKK'lıların çekilmesi sırasında görülebilecek olası provakasyonlara da dikkat çeken Demirtaş, askeri operasyon olması halinde sürecin biteceğini söyledi.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Şine bölgesinde duran ve dağlar önünde hatıra fotoğrafı çektiren Demirtaş, "Zap Vadisi gün gelecek dünyanın ziyaret edeceği bir kültür turizm merkezine dönüşecek" dedi. Dağdaki PKK'lıların çekilmesi sırasında görülebilecek olası provakasyonlara da dikkat çeken Demirtaş, askeri operasyon olması halinde sürecin biteceğini söyledi.

Hakkari'den bu sabah karayoluyla hareket eden BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP Hakkari Milletvekilleri Esat Canan ve Adil Zozani ile beraberindeki BDP'liler Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıktaki ve PKK'nın daha önce zaman zaman yol kestiği Şine bölgesinde durup dağlar önünde fotoğraf çektirdi. Demirtaş, "Burası Zap Vadisi. Aslında uzun süredir çatışmaların yoğun olduğu bir bölge. Yakın zamanda PKK gerillaları bu dağları ve vadiyi boşaltacak. Bugüne kadar bu dağlarda silah sesleri duyuldu. Savaşla anılan bu coğrafya Zap Vadisi gün gelecek belki de turizm merkezine ve dünyanın ziyaret edeceği bir kültür turizm merkezine dönüşecek" dedi.

Daha sonra yola devam eden Demirtaş ve beraberindekiler yol güzergahındaki köylerde durup köylülerle sohbet etti. İkram edilen çay ve ayranı içen Demirtaş ve beraberindekiler Irak'a sıfır noktada bulunan Çığlı Köyü'ne gitti. Sloganlarla karşılanan Demirtaş, köy meydanında toplanan yaklaşık 500 kişiye hitap etti. Demirtaş, devletin baskısı üzerine çok sayıda kişinin silah alıp dağa çıktığını, PKK'lıların dağlardan çekilmesinin yeni bir süreç olduğunu söyledi.

'Tugaylar, taburlar boşaltılsın'

Çözüm sürecinde hükümetin somut adımlar atması gerektiğini belirten Demirtaş, özellikle köylülerin köylerine dönmesi için gerekli koşulların yerine getirilmesini istedi. Askeri yasak bölgelerin kaldırılarak yaylaların sivillere açılmasının önemli olduğunu anlatan Demirtaş, şöyle devam etti, "PKK dağlardan çekiliyor. Buradaki tugaylar, taburlar da boşaltılsın ve askerler dağlardan çekilsin. Hakkari merkezi askeri abluka altında. PKK'nın dağlardan çekilme kararı almasının ardından askeri ve polis kontrol noktaları artırılmış. Bu noktalar ve OHAL görüntüsü veren her şey kaldırılmalı. Ayrıca sizler kendinizi bu noktalarda aratmayın. Çünkü yaptıkları suçtur. Gerekirse günlerce kontrol noktasında bekleyin ama kendinizi aratmayın."

'Askeri konvoyların önünü kesin'

PKK'lıların çekilmesi sürecinde görülebilecek olası provakasyonlara dikkat çeken Demirtaş, operasyon olmaması için halkın direnmesini istedi. Demirtaş, şöyle devam etti:

"Operasyon yapılacaksa köylüler askeri konvoyların önüne geçmeli. Kendini onların yolu önüne atmalıdır. Çünkü operasyon olursa bu süreç biter. Bu bölgede barajlar yapılacak. Barajlar doğamıza coğrafyamıza zarar vermiyorsa sıkıntı yok. Ama eğer askeri amaçla yapılırsa kabul etmeyeceğiz."

CHP ve MHP'yi de eleştiren Demirtaş, bu dönemde aralarına fitne fesat koymaya çalışanlara izin vermemesini isterken, "CHP ve MHP sanki bu ülkeye turist olarak gelmişler. Bunların bu ülkenin gerçeklerinden haberi yok. Kürtler'in dili, kültürü ve vatanı var. Anayasada bunlara 'Türk' derseniz bu demokrasi olmaz. Bazı aydınlar bunu kabul etmiyor. Ben de, 'Gelin bunu Hakkari'de söyleyin' dedim. Gelmediler. Buraya gelmekten korkuyorlar. Evet faşistler Hakkari'den korksun. Korkmakta da haklıdırlar" dedi.

Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra kendileri için Çığlı Köyü'nde hazırlanan yemeği yedi, Çukurca İlçesi'ne geçti. Demirtaş, burada belediye önünde toplananlara hitap ettikten sonra esnafı ziyaret etti.