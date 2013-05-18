Demirtaş: CHP sürecin başından beri en fazla yaygarayı koparanlardandı

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, savaşmanın anormal olduğunu, şimdi normal olana geçiliyor diye birilerinin kıyametleri kopardığını savunarak, "CHP sürecin başından beri en fazla yaygarayı koparanlardandı" dedi.

Demirtaş, Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Demokratik Kurtuluş ile Özgür Yaşam" konulu panelde yaptığı konuşmada, geçmişe bakmayanların çözüm sürecini ve Kürt sorununu anlayamayacaklarını savundu.

Demirtaş, İmralı'da yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi vererek, şiddetin yöntem dışı bırakılması gerektiğini belirtti.

"Sürecin ruhu, siyasi olarak tarafların demokratik yol ve yöntemlerle mücadelesini sürdürmesidir. Yoksa bir pazarlık, karşılıklı madde madde anlaşma üzerine kurulmuş ya da kurgulanmış bir süreçten söz etmiyoruz" diyen Demirtaş, 1993'ten bu yana çözüm arayışlarının defalarca hayata geçirilmeye çalışıldığını ancak tamamının başarısızlıklarla sonuçlandığını kaydetti.

Her bir olumsuz denemenin hatalarını görmeyi sağladığını aktaran Demirtaş, şu anda devam eden müzakerelerin alt yapısını oluşturduğunu ifade etti.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Öcalan, 'Bu süreci başlatmakta 14 yıl geçiktim. Suriye'den çıkmadan bu süreci başlatmak istedim' dedi. Geri çekilme süreci bir taktik olarak düşünülmedi. Öcalan bu savaşı Türkiye'de bitirmek istiyor. Geçici barış durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi bundan sonra hepimizin yapacağı, yapacaklarıyla ilgilidir. Normalleşme gerektiği, zamanı geldiği, bunun insanın doğasına uygun olduğu, halkımız ve bölgenin içinde bulunduğu duruma en uygun siyasi hamle olduğu için yapılıyor."

'CHP masa devrilsin diye uğraşıyor'

Savaşmanın anormal olduğunu, şimdi normal olana geçiliyor diye birilerinin kıyametleri kopardığını belirten Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP sürecin başından beri en fazla yaygarayı koparanlardandır. Kendine 'sosyal demokratım, barış ve çözüm istiyorum' diyor, Kürt sorunuyla ilgili raporları var ama başından beri bu masa devrilsin diye uğraşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak istiyorum. Diyor ya 'biz AKP'nin kuyruğuna takılmayız'. Peki Çukurca'da savaş devam ederken mevziye niye gittiniz? Bunu bir açıklayın. AKP savaş politikası yürütürken, büyük bir coşkuyla AKP'yi desteklemediniz mi? AKP tezkere çıkarırken yanında olmadınız mı? O AKP'nin kuyruğuna takılmak değil de bugün bin bir uğraşla, emekle kurulan müzakere ve barışın inşa sürecini desteklemek niye AKP'yi desteklemek olsun? Mevziye gittiniz, mevziye. Türkiye'nin sosyal demokratları olarak bunu da yaptınız. Şimdi normal olana geçelim denildiğinde neden en çok kıyameti siz koparıyorsunuz? Bunun iyi sorgulanması lazım. Neden barışın tarafından olmuyorsunuz? Çünkü CHP'nin genlerine, doğasına, kuruluş felsefesine aykırı."

Sınır dışına çekilen PKK mensuplarını da değerlendiren Demirtaş, "Geri çekilme taktik bir hamle değil. Ortadoğu'da bütün dengeleri sarsacak domino etkisi yapan hamle süreci ilerliyor. Başından beri Kürt de Türk de kaybetmiyor. 6 aylık tartışma sürecinde bile ikisinin de aleyhine zararına bir süreç gelişmedi. Çünkü bu süreç başkalarının yok edilmesi üzerine gelişen bir süreç değil. Hepimizin kazanabileceği bir süreci tartışıyoruz" dedi.