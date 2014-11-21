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Politika

Demirtaş: CHP çözüm sürecinde üçüncü göz olsun

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP'nin çözüm sürecinde İzleme Kurulu'nda yer alması gerektiğini söyledi

21 Kasım 2014 18:25

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm süreci kapsamında 'üçüncü göz' olarak anılan İzleme Kurulu oluşturulurken, hükümetin dayatmacı bir tavırda olmaması gerektiğini söyledi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Demirtaş, “Bir izleme kurulu oluşturulacaksa, sayın başbakan gerekirse bütün siyasi partileri ziyaret etsin. Sivil toplum örgütleri meslek örgütlerini toplantıya davet etsin. CHP 'nin önerileri olsun. İzleme kurulunda CHP'nin de önereceği isimler yer alırsa iyi olur kanaatindeyim. Takdir onların tabii ki” dedi.

Demirtaş, İmralı ziyaretinin tarihinin belli olmadığını ve Öcalan için oluşturulacak sekretarya konusunda da sıkıntı olmadığını söyledi.

 

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