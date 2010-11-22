Demirtaş: CHP- BDP ittifakı mümkün değil

T24- BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş : "Mevcut durum itibariyle CHP-BDP ittifakı mümkün değildir" dedi.

BDP'nin CHP'ye yaptığı bayram ziyareti sırasında gündeme gelen seçim ittifakı tartışmasına BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş "Mevcut durum itibariyle CHP-BDP ittifakı mümkün değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce ittifak ile ilgili bir soruya, "CHP olarak bizim görüşümüz belli; tek başına iktidar olmak istiyoruz. Herhangi bir ittifak arayışımız da yok, bir çağrımız da yok. Siyasi partiler böyle çağrılar yapabilirler, bunlara saygı göstereceğiz. Ama bizim düşüncemiz, CHP’nin tek başına iktidar olması için halkla kucaklaşmak, söylemlerimizin toplumun kılcal damarlarına ulaşmasını sağlamaktır, amacımız bu" cevabını vermişti.