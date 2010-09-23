-DEMİRTAŞ: CESUR SİYASİ KARARLILIK BEKLİYORUZ TBMM (A.A) - 23.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yaptıkları görüşmenin, olağan olduğunu ve sürmesi gerektiğini belirterek, ''Hükümetin, şu saatten sonra daha cesur siyasi kararlılık içerisinde olmasını temenni ediyoruz'' dedi. Cemil Çiçek ve Sadullah Ergin ile TBMM'deki Başbakanlık makamında yapılan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş, Türkiye'nin en temel sorununun barış ve özgürlük olduğunu söyledi. Ülkenin iç ve toplumsal barışına katkı sunacak, demokrasiyi kurumsallaştırıp güçlendirecek, özgürlükleri artırabilecek yeni bir anayasa sürecinin referandum sonrasında başlaması gerektiğine işaret eden Demirtaş, görüşmede, ''yeni bir anayasa sürecini desteklediklerini ve tartışmaların bir an önce başlaması ve geciktirilmemesi gerektiğini'' söylediklerini bildirdi. Selahattin Demirtaş, görüşmede, yeni Anayasa'nın hangi yol ve yöntemlerle hazırlanacağı konularındaki fikirlerini de aktardıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''BDP olarak tartışmaların, görüşmelerin sürmesi gerektiği kanaatindeyiz. Eğer partiler arası diyalog olmazsa, sürmezse ve ülkenin barışına katkı sunabilecek müzakereler hayata geçirilemezse, böylesi tek bir görüşmeden çözüm çıkmayacağı, geçmiş deneyimlerle ortaya çıkmıştır. Umut ediyorum ki Türkiye'de aklı selim hakim olur. BDP barışa da demokrasiye de katkı sunmaya hazırdır. Bunun için siyasi bir aktör olarak rol almaya hazırdır. Hükümetin de şu saatten sonra, daha cesur siyasi kararlılık ve demokrasi özgürlükler konusunda siyasi cesaret gösteren bir tutum içerisinde olmasını temenni ediyoruz.'' BDP Genel Başkanı Demirtaş, ''PKK'nın eylemsizlik süreci ele alındı mı?'' sorusu üzerine, bu sorunun doğrudan muhatabının BDP olmadığını söyledi. -''AKAN KANIN DURABİLMESİ İÇİN ÇABA SARFETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''- Ülkenin hiçbir kentine, hiçbir cenazenin gitmemesi için çaba sarfetmek durumunda olan siyasi aktörler olduklarını dile getiren Demirtaş, ''Bunun da sağlanabilmesi, çatışmasızlık ortamıyla mümkündür. Elbette ki siyasi partiler, bu konuda üzerine düşen rolü yerine getirebilmelidir. Bu konuda BDP olarak uzun süreden beri çaba sarfediyoruz. Akan kanın, gözyaşının durabilmesi için çaba sarfetmeye devam edeceğiz'' dedi. Demirtaş, ''Meydanlarda dile getirdiğiniz demokratik özerklik konusunu görüşmede dile getirdiniz mi?'' sorusunu yanıtlarken, partilerinin programında olan bütün konuları, yeni Anayasaya aktarma konusunda politika üreteceklerini kaydetti. Demokratik özerklik ve ana dilde eğitimin, partisinin resmi politikası ve talebi olduğunu ifade eden Demirtaş, her aşamada bunu dile getireceklerini, ancak bu konuların görüşmenin özel gündemi olmadığını söyledi. BDP Genel Başkanı Demirtaş, ''Görüşmede, İmralı'nın muhatap alınması yönünde bir söyleminiz oldu mu?'' sorusuna, ''Bazı görüşmelerin sürdüğü biliniyor. O konuda söyleyecek yeni bir şey yok'' yanıtını verdi. Selahattin Demirtaş, ''Görüşmeden pozitif mi ayrılmış oluyorsunuz?'' sorusuna, ''Bu görüşmeye bu kadar tarihi bir anlam yüklemek doğru değil, sonuçta iki siyasi parti biraraya gelip Türkiye'nin meselelerine ilişkin görüş alış verişinde bulundular. Bunlar olağan görüşmeler olmalıdır ve sürmelidir. Bir görüşmeyle ne çözüm ne de çözümsüzlük çıkar'' yanıtını verdi. Başka bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talepleri olmayacağını söyleyen Demirtaş, görüşmede, Demokratik Toplum Kongresinin taleplerini ilettiklerini belirtti.