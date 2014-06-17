Demirtaş: Çatı aday, AKP adayı ile aynı çizgiyi temsil ediyor

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden BARIŞ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazetecilerin Cumhurbaşkanı seçimi ve CHP ile MHP'nin üzerinde anlaştıkları çatı adayı ile ilgili sorularını yanıtladı.

DHA’dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Demirtaş, MHP ve CHP'nin üzerinde anlaştıkları çatı Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu ismini değerlendirirken, "Çatı adayı ve AKP'nin adayı aşağı yukarı aynı çizgiyi temsil ettiğini düşünüyoruz. Burada tek farklı aday, Türkiye'de değişimi, özgürlüğü, emeği, barışı bu ilkeleri temsil edebilecek tek adayı görünen o ki bizim adayımız, destekleyeceğimiz aday olacak" dedi.

Demirtaş, MHP ve CHP tarafından çatı aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adının açıklanması ile ilgili, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk adayı ortaya çıktı. Her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabi ki ilk defa halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanlığı süreci yaşayacağız. Bizler de kendi adayımızla bu yarışın içerisinde olacağız. Görünen o ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki temel çizgi yarışacak. Birincisi, bizim göstereceğimiz, destekleyeceğimiz adayın temsil edeceği demokrasi, özgürlük ve barış çizgisi. Diğeri de AKP'nin adayı ve CHP, MHP'nin çatı adayı etrafında oluşacak olan çizgi olacak. Çatı adayının ve AKP'nin adayının aşağı yukarı aynı çizgiyi temsil ettiğini düşünüyoruz. Burada tek farklı aday, Türkiye'de değişimi, özgürlüğü, emeği, barışı bu ilkeleri temsil edebilecek tek adayı görünen o ki bizim adayımız, destekleyeceğimiz aday olacak. Umut ediyorum ki, son derece demokratik bir seçim yarışı çerçevesinde halkın özgür iradesiyle ortaya çıkacak bir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye layık bir Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin geleceğini inşa etmede katkı sunacak bir cumhurbaşkanı Çankaya'ya çıkacak" ifadelerini kullandı.

BDP lideri Demirtaş, dışarıdan bir adayın gösterilmesi ile ilgili olarak ise, "Yani bizim bunları değerlendirmemiz doğru olmaz. Bizim adayımız değil. Ne AKP'nin adayı ne CHP, MHP'nin adayı, bizim adayımız değil. Biz kendi adayımızın başarısı için çalışacağız" dedi. HDD’nin destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu ve kendisinin adının geçtiği ile ilgili soru üzerine ise BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Evet, yani isimler konusundaki tartışmamız sürüyor. Zan edersem bir kaç gün içerisinde bizler de adayımızı kamuoyu ile paylaşacağız ve seçim kampanyası çalışmalarını yürütmeye başlayacağız" dedi.